La separación de Virginia Limongi y Cezar Augusto: lo que no se dice

Cezar Augusto, expareja de Virginia Limongi, estuvo en la mira de Soy el mejor desde 2023. Pero los allegados a ese reality aseguran que en ese primer intento no se concretó su participación, porque a la Miss Ecuador 2018 no le hacía gracia que el brasileño fuera parte del programa. Según la producción de TC, él ingresó en 2024.

Aunque desde enero del 2025 cada quien habría tomado caminos por separado, la crisis viene desde hace rato. La prensa rosa ha comentado de estos problemas. No eran una de las parejas más estables de la farándula.

Compañeros del modelo cuentan que este decía que entre ellos ya no existía nada. No lo hacían público por la hija de ambos, Virginia María. Se lo cuestiona a Cezar Augusto y se lo ha puesto en el banquillo de los acusados, porque afirma que la única mujer de su vida es su niña. Aunque las parejas no continúen, un hijo siempre será un hijo, es un vínculo que no se rompe.

Mantuvieron en reserva la separación

Mantener en reserva la separación, es decir no hablar con claridad, siempre juega en contra. No era necesario hacer una telenovela del caso del brasileño y de la presentadora de En contacto, simplemente bastaba con decir unas breves palabras en sus redes sociales o en sus respectivos espacios.

Las relaciones son de dos. En Los Hackers y en ciertas páginas de farándula se ha convertido a Virginia en la víctima, porque es la presentadora de Ecuavisa; a Cezar Augusto en el malo de la historia, porque es de la competencia (TC); y a una influencer de 20 años, Sarah Gabriela Alarcón, en la manzana de la discordia (porque salió en grupo).

A veces no se mide el daño que se causa cuando se agarra el micrófono sin responsabilidad e incluso con mala fe. No solo a las marcas nos les agradan los escándalos (menos de esta índole), además se trata de la reputación de una persona. Aquello es sagrado.

Virginia es imagen de marcas e incluso ha sido embajadora de algunos productos. La ven como una mujer con un hogar establecido, este es un lío que no le favorece, integra una revista familiar. Sarah Gabriela se mueve con marcas juveniles. Todos pierden.

Gabriela Pazmiño Yépez defiende a su hija

La mamá de Sarah Gabriela Alarcón, Gabriela Pazmiño Yépez, está decidida a poner un alto y defender la imagen y reputación de su hija. Por ello decidió proceder legalmente y contactó al abogado Carlos Luis Sánchez, quien está estudiando el caso y expresó lo siguiente: “Mis servicios han sido requeridos para analizar una serie de ofensas proferidas en descrédito de Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño. Estoy analizando y materializando contenidos que son de conocimiento público. El lunes (7 de julio) anunciaremos públicamente las acciones que se resuelvan ejercer en contra de los autores de las ofensas”.

Al principio, Gabriela consideró hablar con los directivos de la cadena de TV, Ecuavisa, pero “no voy a esperar más. No voy a permitir que hagan la fiesta con mi hija. Defenderé su reputación”.

