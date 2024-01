Selena Gomez será la productora de la secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place'

"Los Russo están emocionados de formar parte de su familia, una vez más, pero hemos crecido. Es 2024, ¡el año en que vuelve la magia!", fue el tuit con el que David Henrie confirmó que la serie que lo lanzó a la fama está de regreso.

El protagonista de Los Hechiceros de Weverly Place, programa que emitió Disney Channel entre 2007 y 2012, regresará al papel de Justin Russo junto a Selena Gomez. Esta es una las comedias emblemáticas de Disney. La compañía de Television puso en marcha la grabación de un episodio piloto para la continuación, que cuenta con la producción ejecutiva ambos actores.

Gómez será la estrella invitada en el piloto de Disney Channel como el personaje que ayudó a lanzar su carrera, Alex Russo, con David Henrie retomando el papel de Justin como personaje regular de la serie. A él se unen los nuevos miembros del reparto Janice LeAnn Brown ('Just Roll with It' de Disney), Alkaio Thiele ('Call Me Kat') y Mimi Gianopulos ('American Princess').

El guion de esta historia está a cargo de los escritores y productores ejecutivos Jed Elinoff y Scott Thomas, quienes están detrás de otra comedia derivada de Disney Channel, Raven's Home.

La historia continúa después de un misterioso incidente en WizTech, donde un adulto Justin Russo dejó atrás sus poderes de mago y optó por una vida humana normal con su esposa y sus dos hijos. Pero se lleva una sorpresa cuando un joven y poderoso mago que necesita entrenamiento aparece en su puerta y Justin debe abrazar su pasado para asegurar el futuro del Mundo Mágico.

