Scarlett Córdova: "Soy informal, no me gusta producirme"

Aunque la actuación es su gran pasión, Scarlett Córdova (25) acaba de lanzar un emprendimiento: la línea de trajes de baño Maryni. Esta idea surgió luego de que cambió su estilo de vida: comenzó a bajar de peso, alimentarse sanamente y a practicar ejercicios.

“Antes estaba llenita, ahora mi cuerpo se ha tonificado. Mis seguidores me decían que yo era su inspiración. Eso me estimuló. Entonces decidí sacar esta marca que refleje mi esencia. Me gusta ir a la playa, broncearme y proyectar seguridad en las redes sociales, amor propio, aceptación y saber lo que está bien tanto en lo emocional como en lo físico”, dice la joven actriz, nacida en Pasaje, El Oro.

Esta es una minicolección que se encuentra disponible a través de sus redes sociales y es solo el inicio porque Scarlett tiene previsto lanzar accesorios, kimonos, shorts… “Son prendas que van con mi estilo: informal, fresco y cómodo. No me agrada producirme demasiado, no uso jeans, solo de vez en cuando, prefiero los vestidos, faldas cortas y blusas de tiras”.

Su colección de bikinis se llama Maryni. JUAN FAUSTOS

En lo referente a su actividad teatral, es parte de la temporada 'La era del sexo' en Pop up teatro café, Urdesa. “Son 8 miniobras de 15 minutos, citas a ciegas, dirigidas por Ricardo Velasteguí. El público se puede imaginar que las parejas se conocieron a través de una página web. Por ejemplo, yo tengo una cita con Adán (Alberto Pablo)”. El elenco lo integran Santiago Carpio, Fabo Doja, Alberto Pablo, Ney Calderón y María Emilia Cevallos. Estará en cartelera hasta el 1 de marzo (de miércoles a domingo).

Con Alberto Pablo comparte en microteatro. Cortesía

La actriz ha recibido la propuesta de participar en una obra sobre la vida del salsero Héctor Lavoe. Aún es un proyecto. Su último personaje en TV fue en 'Sharon el desenlace', interpretó a una fotógrafa forense. Se graduó en el ITV como tecnóloga en actuación y dirección escénica. A los 18 años llegó de su natal Pasaje y profesionalmente debutó en 'Medardo, la película' que gira en torno a la vida del poeta Medardo Ángel Silva.

En sus redes sociales, Scarlett trabaja con marcas comerciales y arma campañas. Además crea contenidos (sketches cómicos). “Son videos de situaciones cotidianas como los de 'La novia tóxica' y 'Entre amigas'. Estos últimos con Michela Pincay. Con ella ya he grabado algunos. Problemas de jóvenes como cuando terminan con sus parejas. Al principio lo hice como pasatiempo”, comenta.

Por ahora está soltera. “Dedicada al trabajo, nada más”.