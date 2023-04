En el barrio es Maru, en la pasarela una diosa. Sara Varas es esa chica común que tiene una facilidad para potenciar todos sus atributos cuando el reflector está sobre ella. Una habilidad natural para tener encanto y posar sin proponérselo.

La ganadora de la primera edición del concurso La Supermodelo 2023, del programa matutino En Contacto, fue entrevistada nuevamente por EXPRESIONES, pero esta vez con su título.

Semanas antes este medio les dio la oportunidad a las 8 finalistas de tener una portada en conjunto y ahora ella la engalana en unitario.

Esto dijo en la entrevista.

Sara Varas. Wolf Studio//Cortesía

La entrevista

¿Qué pasó por su mente el momento en el que la nombran como la ganadora?

En la final todo puede pasar. Simplemente estar ahí, en esa plataforma, ya era un triunfo. Yo realmente estaba muy nerviosa. Pero cuando te esfuerzas mucho te sientes feliz de haber entregado todo. Quizá no se vio, pero las piernas me temblaban.

Es del barrio Cuba. Siempre se ha sentido respaldada por su sector. ¿Cómo la celebraron?

Ellos han sido mi apoyo. Me recibieron con espuma y pirotecnia. Me encantó cómo se organizaron en grupos de WhatsApp para ayudarme en las votaciones y estar siempre pendiente si estaba en eliminación. Siempre lo voy a decir, mucha gente se mantuvo al lado mío y todos son también parte de este triunfo.

Fue la más votada del reality. ¿A qué le atribuye este apoyo?

El mostrarte transparente hace que el público se sienta identificado. Fue hermoso ver cómo en la final quedé como la más votada y que conectaron con mi historia, mi familia.

Ha participado en varios reinados de belleza. ¿Hubo alguna similitud entre ambos concursos?

La presión es similar, pero cada proceso y cada una de estas experiencias me han hecho conocerme de forma distinta. Este reality lo he disfrutado mucho y, aunque no estaba en mis planes entrar a la televisión, me gustó cómo podía mostrarme de una forma distinta. Le agradezco a los jurados que pudieron ver y explotar cosas en mí. No soy la misma que entró en enero.

¿Alguna de las críticas de las redes la hizo sentir mal?

Sí. Pero eres tú quien decide qué tomar y qué te puede afectar. Muchas veces en el reality quise desistir por problemas familiares. En la primera semana, cuando falleció una prima, pensé en irme, pero mi familia fue un soporte. Gaby Díaz fue una de las primeras en darse cuenta de que algo me ocurría. Su abrazo y sus palabras me ayudaron mucho en ese momento. Virginia y los demás presentadores también fueron un gran pilar. Me voy agradecida con todos, con Betty, con Café y con don Edgard, quien nos recogía muy de mañana en mi casa.

¿Qué look no le gustó?

Yo soy modelo y te iba a modelar todo lo que me pongan. Somos un armario y de las prendas trataba de conectar con lo que querían contar, para así saber cómo mostrarlas. Todos los retos me gustaron. Me sacaron de mi zona de confort. El reto de la rosa fue el más complicado. Aprendí también a sacar mi lado sexy, que es una parte que no he explotado. Trabajar con modelos varones fue un aprendizaje. Siento que me caracteriza la elegancia.

Sara Varas. Wolf Studio

Más personal

¿Cómo va la carrera de Hotelería y turismo?

¡Muy bien! No me salí del semestre. La universidad me ayudó muchísimo. Hasta mis compañeros votaban por mí. Después de las clases, yo me paraba a decirles que no se olviden de sus votitos. Yo soy algo ‘nerd’ y me falta muy poco para graduarme.

¿Por qué se decidió por una carrera de turismo y no algo más cercano a la moda?

Me encanta viajar y conocer. Uno de mis sueños más grandes es conocer la Amazonía y la Sierra. Ya conocí Galápagos, el año pasado.

Le emociona mucho sobre ese viaje...

¡Lo esperé tanto! Es que cuando yo cumplí 15 años no me hicieron fiesta ni nada, por una situación económica muy difícil. Me puse muy triste en ese momento, porque de verdad no entendía cuáles eran las prioridades. Pero a medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que ellos se esforzaban mucho. Pero el sueño de ir seguía. Pasaron los 16, los 17, los 18… Y el año pasado, luego de ahorrar mucho, pude ir en el feriado de Día de los Difuntos. Lo anhelaba con todo mi corazón. Estuve seis días ahí y ahora que veo las fotos me llena de alegría.

Su papá es ebanista… ¿Sabe algo de esta profesión?

¡Yo sé, yo arreglo! (risas) Desde pequeña, mi papá nos tenía a mi hermano y a mí en su taller luego de la escuela y ahí nos hacía poner tachuelas y demás. Estoy segura de que a mí me pueden estafar comprando un celular o tecnología, pero con muebles, ¡jamás! Yo puedo reparar puertas, mesas. Son cosas sencillas. Puedo poner chapas y lo que quieran. Si me quedo sin trabajo en el modelaje, me llaman (risas).

¿Cómo van esas ofertas en la pasarela?

La verdad es que muy bien. Esta semana tengo un par de llamadas para unas tiendas y hay algunas otras cosas que no se han concretado del todo. Además recibí una propuesta de una agencia argentina.

¿Cuál es el país que le quita el sueño por visitar?

Filipinas. Quiero modelar allí, hay tanto talento. Es un gran referente y mi tipo de belleza funciona mucho allá. Y por supuesto, París. ¿A qué modelo no?

Sara Varas Wolf Studio//Cortesía

