Gigi Hadid se supera cada vez más. No solo es una de las modelos mejor pagadas del mundo, gana más de 9 millones cada año, ahora también va tras la conquista de la televisión.

A sus 27 años se ha convertido en la presentadora de 'Next in Fashion', reality de moda de Netflix.

Por este nuevo reto se sentó con la revista Elle para su artículo de portada y se le hicieron numerosas preguntas personales.

De lo primero que habló la expareja de Zayn Malik es sobre lo que tuvo que cambiar tras la pandemia. “Quedé embarazada y realmente comencé a pensar en lo que quería después, cuando el mundo se abrió de nuevo. Comencé a tener un horario más estable, en el que no estaba en un país diferente cada semana. Esto fue lo mejor. No tenía ni que ir a una oficina ni lucir de cierta manera para alguien más. Es una experiencia diferente para mí y era el momento adecuado porque estaba preparada para eso”.

Y ahora que viaja menos puede tener proyectos de más larga permanencia, como aparecer en un proyecto televisivo. Así llegó 'Next in Fashion' de Netflix. Gigi explicó que tuvo que hacer una audición para el papel de copresentadora.

“Netflix no fue fácil para mí. Realmente me hicieron pasar por un proceso de audición. Respeté eso, y me hizo sentir bien cuando obtuve el trabajo. Sentí que me lo había ganado, y eso me dio la confianza para hacerlo. Tienes una sensación de síndrome del impostor y dices: ‘Está bien, ¿me están dando este programa solo porque tengo muchos seguidores?’ El hecho de que realmente cuestionaron mis intenciones de estar en el programa me ayudó a participar. Si creen que puedo hacerlo, entonces eso me da más confianza de la que tal vez no hubiera tenido de otra manera”.