Felipe ‘Pipe’ Bueno tiene el acento colombiano característico, pero no es de ahí ni de allá. Medio caleño, medio paisa, medio rolo. A esto hay que sumarle que su música, aunque muy sentida en Colombia, suena a otra nación. Son las rancheras y el regional mexicano los que hacen que su voz vibre de emoción con cada interpretación.

Han pasado quince años desde que Ecuador y los demás países de la región conocieron su voz. Por estos días el intérprete estuvo presente en Ecuador en un show por el Festival de vallenato en San Valentín. Es que la renovación de la música tradicional es lo que motiva a Pipe, por eso en su catálogo hay desde vallenato hasta reguetón.

Luego de pasar por Quito, estuvo en Guayaquil. En entrevista con EXPRESIONES habla de sus proyectos, su vida personal y el plan para conquistar suelo mexicano.

¿Qué se siente estar de regreso en uno de los primeros países que visita?

Esto es como volver al inicio. Ecuador fue el país que me recibió como artista internacional hace ya 15 años. Fue en un momento en el que el género popular o regional no era tan grande como lo es hoy. Ahora ya hay varios exponentes colombianos que están triunfando. Regresar acá, con toda mi música, es simplemente reafirmarles que los quiero, que vengo con mucha música.

¿Por qué Ecuador es un país importante para toda su generación? Desde Yatra hasta Maluma...

Yo creo que es por su cariño, su calidez y el buen gusto musical (risas).

El 7 de febrero cumplió 31 años. ¿Qué tal estuvo la celebración?

Fue espectacular, fue un cumpleaños con gente muy cercana, con mi familia. Además gente que me quiere. Lo viví con mis hijos y mi esposa. Unos días antes, el 28 de enero, Maluma cumplió años. Pero ese día él estaba en el matrimonio de Marc Anthony en Estados Unidos. Entonces lo celebró el 4 de febrero. Yo cumplo el 7 y, aunque no tenía planeado ir a Medellín, me invitaron. Y no le podía decir que no al compadre, el padrino de mi hijo. Fuimos para Cartagena, a la península Barú. Ya luego me tocó ir a España a trabajar y empecé esta gira por Ecuador.

Ahora que me habla de Maluma, ¿es padrino bolsillo de candado?

¡No! Para nada. Tal vez nos veamos poco, pero siempre está presente. Además es complicado por nuestras agendas de artistas. Y la verdad es que se ha mandado unos regalazos, entre ellos un pony y diamantes, cosas de ese estilo. No importa lo material.

¿Y usted es padrino?

Soy padrino de bastantes niños y yo diría que eso es una bendición, pues eso no lo busco yo, a mí me llaman. La verdad, cuando me lo han pedido siempre ha sido gente muy cercana, ¿cómo decirles que no? Tengo tres ahijadas.

¿Con quién quisiera un compadrazgo en la música? ¿Con qué artista mexicano le gustaría hacer una colaboración?

Me gustaría grabar con Alejandro Fernández. Sería brutal con Grupo Firme. También con Espinoza Paz. La lista sería larguísima. Alfredo Olivas es otro que está muy pegado. Todo eso es posible, hermano, todo.

De promoción con varios géneros

Prohibido ft Silvestre Dangond y Darell. Este sencillo nació hace algo más de cuatro años, cuando el artista se vio inmiscuido en de una relación sin saberlo. “Tuve un rollo con alguien, pero estaba casada”, explica.

Fumo y Bebo ft Pablo Ocampo. Aunque nació en pandemia desde la necesidad que tenía de salir a tomar unos tragos, parrandear y tener un momento de fiesta, resulta una canción que suena ciento por ciento a diciembre, a fin de año. Recordemos que en Colombia es tradicional escuchar música de despecho para ese mes.

La despedida. Es el más nuevo de los tres promocionales. El tema formará parte de Triunfadores de la música popular 2.

La ranchera, con respeto

Aunque lleva a Colombia con orgullo es México un país al que considera un segundo hogar. De hecho, junto con su esposa Luisa Fernanda estaban a punto de mudarse a ese territorio, pero la pandemia les cambió los planes.

El músico es dueño de un restaurante mexicano, Rancho Mx, aunque su fuerte no es la gastronomía. Él prefiere los asados.

Es en la música donde encuentra total conexión con el país azteca. Por eso, este año “va a atacar” la raíz. Poner su nombre allá no es una casualidad, puesto que lleva más de cuatro años posicionando su nombre y temas, la diferencia es que ahora va con todo. Incluso nos adelanta que pronto anunciará nuevo equipo de ‘management’.

“A los mexicanos sí les está asombrando que en Colombia amemos tanto la ranchera y el regional. Pero también saben que no estamos tonteando. Ya vieron que hay un movimiento y que lo hacemos con respeto”.