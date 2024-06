Sabrina Carpenter: entre Espresso y las tendencias de moda

La ex estrella de Disney e intérprete de Espresso no solo marca la música, también la moda con sus botas blancas y bailes

Atrás quedaron los días en los que Harry Styles ponía hitos en moda, música y belleza. Ahora el trono es de Sabrina Carpenter. Gracias a su álbum Emails I can´t send (publicado en el 2022), su cambio de estilo y ser la telonera de Taylor Swift en el Eras tour 2023 que revolucionó todo.

El 12 de abril publicó Espresso, sencillo que la ha llevado enérgicamente a la cima. Liderar el ranking global de Spotify y las 45 millones de visualizaciones del video (¡en un mes!), han hecho que sus gustos empiecen a ser copiados. Para estar al día en las tendencias, esto es lo que debe saber.

¿De qué marca son las botas de Sabrina Carpenter?

Hace unos años atrás la marca Naked Wolfe creó las botas de cuero tipo gogo pegadas a la pierna. Desde ese momento, Sabrina las ha usado sin parar (no solo porque son lindas, también es para equilibrar su baja estatura. Mide 1.51m) y se volvieron famosas con el baile que realiza al cantar Feather en sus conciertos. Usualmente son blancas y lisas, pero en ocasiones las varía con unas que tienen brillitos. ¿Las usaría?

¿Qué maquillaje usa Sabrina Carpenter?



Para lograr este acabado con aires de modelo de los años 50, ella resalta mucho el uso de blush en sus mejillas. Pero su aplicación es diferente. Sabrina utiliza, como primer paso, una base iluminadora con efecto natural, después añade un contorno color mocca y, como toque final, rubor en crema oscuro que se aplica a toquecitos en las manzanas de las mejillas y en la nariz.

Sabrina Carpenter en Coachella

El 2024 fue la primera vez de Sabrina en el festival musical Coachella. Deslumbró a los asistentes con un escenario que simulaba un motel, una camiseta que decía ‘Jesús fue un carpintero’ en alusión a su apellido y su performance. Lo último fue lo que más destacó del show: mezcló el beat the Lovefool de The Cardigans y su tema Feather. El baile en las escaleras ha sido la parte más replicada en TikTok.

¿Qué tipo de cerquillo tiene Sabrina Carpenter?



No solo su rutina de skincare, sus maquillajes o botas han sido los detalles más sonados de ella. A esta lista se le añade su peinado. Este consiste en unas bellas ondas de agua despreocupadas y un cerquillo de cortina que ha causado controversia, porque, a pesar de su look desaliñado, se mueven muy poco de su frente. Todavía no ha sido revelado su secreto pero hay debates en Reddit que apuntan a tres salidas: Su cabello es grasoso, se ha hecho un tratamiento de keratina o utiliza el pegamento para mantener las cejas quietas ¿Usted qué piensa?

A Sabrina Carpenter le encantan las minifaldas y mini vestidos

Y no podía faltar su vestimenta. Ella ama usar minifaldas en todas sus variantes, al igual que sus microvestidos que dan un toque dulce a su apariencia.

Ya sea acompañadas de chaquetas o solas, este look que vemos en escenarios también está presente en su día a día. Con la diferencia de que prefiere tonos neutros y matices cafés en contraste a los rosados fuertes o celestes de sus presentaciones.

