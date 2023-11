Roberto Montalván y su homenaje a las telenovelas de los años 80

Durante toda la década del 80 e inicios de la década del 90, las telenovelas venezolanas gozaron de gran aceptación en muchos países. Ecuador no fue la excepción. Es así que las historias de Delia Fiallo y José Ignacio Cabrujas calaron hondo en la audiencia que vivía hipnotizada con los furibundos melodramas estelarizados por figuras como Hilda Carrero, Eduardo Serrano, Carlos Mata, Caridad Canelón, Jeanette Rodríguez, Grecia Colmenares, Catherine Fulop, Carlos Olivier y Mayra Alejandra.

Alguien que vivió esa época fue el cantante Roberto Montalván, quien precisamente ha grabado un medley de las canciones que acompañaban estas telenovelas. Estas melodías están en Spotify y en otras plataformas streaming. La acogida ha sido tal que el artista ecuatoriano grabó un vídeo de este compilado para nostálgicos.

“Se grabó un audiovisual que evoca la manera en que se realizaban los conciertos hace más de 30 años, todo en vivo con público alrededor. La intención es que la gente entre al túnel del tiempo”, afirma entre risas el solista.

Este homenaje a su abuela evoca los tiempos en que toda la familia se sentaba en la mesa y luego encendía el televisor para sufrir con los protagonistas de la ficción.

“Recuerdo cómo tomaba el control remoto para hacer zapping porque a veces veía dos novelas al mismo tiempo. Era fan de los intros de los temas. Y es algo que quise plasmar en esta producción que siempre la he presentado en mis shows, pero no los había plasmado en un disco, el público me lo pedía con insistencia hasta que finalmente se dio”.

El medley incluye clásicos como Solo importas tú (La dama de rosa), Mi vida eres tú (Cristal), Que porqué te quiero (Topacio) y Ladrón de tu amor (Leonela). Abarca un bonus track de producciones mexicanas como El privilegio de amar y El derecho de nacer.

En esta propuesta Roberto Montalván estuvo acompañado por Wilson Ronquillo (batería), Pipo Arroba (guitarra), Lenin Amores (bajo), Coco Aguiñaga (guitarra acústica); Oliver Álava (percusión) y Carlos Romoleroux (piano).

