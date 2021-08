Ricardo Arjona canta en una estación del metro de Nueva York sin ser reconocido

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona decidió cantar en una estación del metro de Nueva York, y a pesar de haber interpretado sus canciones más emblemáticas, no hubo una sola persona que lo reconociera.

De acuerdo al medio mexicano La Botana, el artista se sentó en un banquito, con gafas oscuras y sombrero, tomó su guitarra y cantó algunas de sus más famosas melodías. Pero para su sorpresa, la gente pasaba ignorándolo, pues nadie le paró bola.

Arjona, quien siempre ha tenido fama de esquivo y poco comunicativo, compartió su experiencia a través de un video en Instagram, y agregó: “lo mejor que me pasó fue que una señora mexicana se me acercó, y me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, porque el verdadero Arjona era muy chaparrito”, comentó.

Tras la publicación en la popular red social, fanáticos del intérprete de Olvidarte, lamentaron no estar en el lugar en donde Ricardo Arjona pasó sin pena ni gloria y afirmaron que lo reconocerían en cualquier parte del mundo y hasta lo invitaron a replicar su acción en otros metros.