Retrowave, un pie en el futuro y otro en el pasado

Los amantes de la música ochentera (entiéndase, sonidos emotivos y rítmicos basados en sintetizadores análogos) pueden seguir bailando tranquilos. Un sinfín de bandas y solistas han tomado lo mejor del género para llevarlo al siguiente nivel.

Si antes los términos usados eran new wave, brit pop, soft rock, ítalo disco, ahora se habla de retrowave, synthwave, cyberpunk, darksynth, chillwave.

Basta ver los nombres de los proyectos para entender su apego al pasado: At 1980, On Cassette, Timecop 1983, FM-84, VHS Dream, New Arcades y mil más. Hay mucha nostalgia, sin duda, pero esta música no es retroceso sino evolución. Y como evolución es sinónimo de diversidad: el retrowave bebe de varias fuentes.

Mario, el personaje más icónico de Nintendo, cumple 35 años Leer más

Es muy significativo el legado de John Carpenter, director de cine que compuso la banda sonora de la mayoría de sus películas. Básicamente, sonidos minimalistas y atmosféricos hechos con sintetizadores.

Obviamente, hay muchos beats y samples de temas poperos de los ochenta. También es importante la influencia del new age, rock y heavy metal, con la guitarra eléctrica secundando a los omnipresentes teclados. Incluso se nota cierto gusto por estilos más subterráneos y pesados (como el industrial, gótico, 8-bit), pero siempre en plan emotivo.

EXPRESIONES le recomienda algunos canales para que conozca y profundice en este estilo y sus ramificaciones. Buen viaje y buen baile.

HAZ LA PRUEBA

NewRetroWave (Estados Unidos). Creado en 2011, es una de las redes más importantes de esta escena que ha crecido a su manera (sin las limitaciones de la industria tradicional), basándose en la autogestión y un trato horizontal, obviamente con todas las ventajas de conexión actuales.

The ‘80s Guy (Francia). Se lo recomendamos por su Darksynth AMV Radio, transmisión en vivo de synthwave oscuro las 24 horas del día, los siete días de la semana, con montajes de películas y videos musicales de anime de los 80. Imperdible.

Night Arcade (Holanda). Canal de un bar de Ámsterdam que promueve estos sonidos y ofrece la oportunidad de ver presentaciones en vivo en su local. No se pierda el performance de la banda finlandesa Megahammer, con guitarra eléctrica y batería electrónica pero con platillos reales, que bien podría disfrutar tanto un heavymetalero como alguien con gustos más ‘fresa’.

NOSTALGIA POR LO QUE NO SE HA VIVIDO

Muchos de los artistas de la escena retro ni siquiera nacían cuando el new age y el pop ochentero inundaban las radios y pantallas de televisión, y vendían montones de discos de vinilo y cintas de audio (casetes). Estamos hablando de la Era Pre Internet, casi casi que ciencia ficción para los veinteañeros.

Nostalgia 2.0, lo retro tambien seduce a la tecnologia Leer más

Y en su mayoría, los artistas de la escena prefieren el ‘anonimato’. Su ego ha quedado en segundo plano y se hacen conocer por su seudónimo artístico o el nombre de sus proyectos, dejando que su música hable por ellos.

SONIDO E IMAGEN

El aspecto visual es importantísimo para entender toda la experiencia retro. Predominan las imágenes ‘futuristas’, pero más bien de cómo se imaginaban en los ochenta que sería el futuro, un poco tosco en comparación con lo aerodinámica que luce la tecnología actual.

También abundan artes de grandes urbes con edificios de arquitecturas imponentes y a veces imposibles.

Es común el uso de imágenes de actores y actrices famosos de la época, como Arnold Schwarzenegger, Whitney Houston, Sigourney Weaver, Eddy Murphy, Kurt Russell. Otros artistas prefieren los paisajes surrealistas, escenas de películas de esa época, robots...

ESPALDARAZO MEDIÁTICO

Lo retro (la música y la estética) ha recibido una enorme exposición mediática gracias a las series streaming Stranger Things y Futureman y la película Turbo Kid (2015), cuyo soundtrack estuvo a cargo del dúo canadiense Le Matos.