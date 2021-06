Relojita, en exclusiva con la niña dulce de otro planeta

“La niña Relojita no va a responder a ninguna pregunta sobre sus orígenes. Tampoco de sus padres porque en su planeta Kailo no existen, su maestra y la que la cuida es la Luna. Tiene un año y tres meses en la Tierra y, por la pandemia, no ha podido regresar a su casa. Llegó en su nave con su perro Minutero”, es lo primero que advirtió su representante Verito Álava.

Mientras su mánager habla, Relojita la escucha con atención. Es curiosa. Fue así como descubrió el helado de chocolate. “Es lo bueno de ser aventurera, me encantó. Tenía crema, bolitas de colores, envuelto en algo crocante que no sé cómo se llama… ¡Es una delicia!”, dice la niña cósmica. Enseguida la productora infantil le recuerda que eso crocante se llama cono.

Para conocer al personaje la interrogamos.

¿Cómo se lleva con La Luna?

La Luna es como mi mamá. Es mi maestra, me enseñó a bailar y a cantar. La extraño mucho.

¿Y Minutero?

Es mi perrito, lo adopté en mi planeta. Lo bañé y quedó muy lindo.

¿Cuál es su red social preferida?

Me hace reír el TikTok.

¿Qué hace los fines de semana?

Salgo a conocer nuevos amiguitos.

¿A quién o a quiénes admira aquí en la Tierra?

A los niños diferentes. Bailo con un grupo de amigos con síndrome de Down. Quiero mandarles un saludo a José, Martita, Caro, Isa, Evelyn y a Estefi.

¿Qué hace cuando está triste?

Como helado. Es que desde que lo probé, me encantó. Y también escucho las canciones de Camilo, el que es esposo de Evaluna Montaner.

Si pudiera conversar con mil padres de familia, ¿qué les diría?

Que ayuden a cumplir los sueños de sus hijos. Hay niños que tienen mucho talento, tal vez solo necesitan un empujón para brillar.

Cuánto sabe de la tierra

¿Qué es un mamífero?

¡Mamíferooo! Es algo para el mamut.

¿Cuál es el país con mayor población del mundo?

Pero, pero… Si el planeta Tierra parece un solo país, es pequeño.

Vamos a ver, cuánto has aprendido de cultura… ¿Quién pintó a Mona Lisa?

No sé quién pintó a la esposa del mono.

Para que lo anotes por ahí, la pintó el italiano Leonardo da Vinci...

No me lo han presentado, lo quiero conocer. ¿Cómo lo encuentro en Instagram? ¿Tiene TikTok?

¿Qué mes tiene 28 días?

¡Qué cosa! Haces preguntas que no entiendo.