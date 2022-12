El año cinematográfico en cuanto a la taquilla ya concluyó, aunque aún faltan los estrenos de diciembre, como Whitney Houston: I wanna dance with somebody y Operación Fortune: El gran engaño. Por su parte, Avatar: El camino del agua es la actual favorita de las salas.

Sin embargo, estos títulos quedaron fuera del recuento de las que más recaudaron en este 2022 que está por terminar y significó el regreso a los complejos de cines sin restricciones.

1. Top Gun: Maverick

Recaudación: $ 1.488’526.609

El cine ahora es multipantalla. De eso no cabe duda. Y aunque una cinta tenga un gran desarrollo en salas tradicionales, no significa que esté peleada con su audiencia en plataformas de streaming. Esto está ocurriendo con Top gun: Maverick que, tras su éxito en cines ahora está disponible en Star Plus y está consiguiendo la misma buena aceptación.

Esta película, protagonizada por Tom Cruise, significó el regreso al mítico papel de Pete Mitchell. Por eso, el propio jueves 22 de diciembre el actor mostró una sorpresa de agradecimiento a los fans de la saga. Se lanzó en paracaídas como regalo para todos los espectadores. Cruise colgó en sus redes sociales un video de un minuto y medio desde el rodaje de las dos próximas cintas de la saga Misión Imposible.

“¡Hola a todos! Aquí estamos, sobre la impresionante Sudáfrica, grabando las partes uno y dos de Misión Imposible: Sentencia mortal”, le grita directamente a la cámara para sobreponerse al sonido del viento y el motor del avión.

2. Jurassic World: Dominio

Recaudación: $ 1.001’136.080

Esta tercera parte de la franquicia de Jurassic World no solo hizo que se unieran personajes que amamos hace muchos años, sino que fue la cinta con la segunda recaudación de 2022. Además, dentro de la propia franquicia es el tercer mejor debut.

Al parecer, esta será la última vez que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard -protagonistas de la trilogía Jurassic World puesta en marcha en 2015 por Colin Trevorrow- regresen a sus papeles. Al igual que Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, -de la trilogía original de Steven Spielberg- ya que esta fue el final, por el momento. Ahora la cinta está disponible en Movistar+.

3. Doctor Strange en el multiverso de la locura

Recaudación: $ 955’775.804

Las críticas la señalaron como una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

No es para menos, aquí se abrieron todos los portales y se unieron tanto héroes villanos que fue una mezcla total de emociones.

Aquí Benedict Cumberbatch se calzó de nuevo la capa del Doctor Strange y se sumó a este proyecto que es su segunda en unitario con el poderoso personaje. Con él se estrenó la joven Xochitl Gomez en el rol de América Chávez. Y no nos podemos olvidar de Bruja Escarlata/Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen), que mostró toda su dualidad y poder. La encuentra ahora en Disney+.

4. Minions: nace un villano

Recaudación: $ 939’433.210

En julio de este año llegó a las salas mundiales la nueva película de estos simpáticos secuaces del villano Gru, de Mi villano favorito. La película mostraba el origen de su relación con el protagonista y cómo todos se convirtieron en los personajes más malos y simpáticos del cine de animación.

La cinta consiguió ese fin de semana de estreno el primer lugar en taquilla, por lo que ya se esperaba que debute en esta lista.

5. The Batman

Recaudación: $ 770.836,163

Nadie había pedido una película de Batman, pero luego de verla el mundo dijo: ¡La necesitábamos! Fue un regreso con honores el del caballero de la noche de la mano de Robert Pattinson. Asunto que también trajo muchas críticas porque más de uno consideraba que no estaba a la altura del personaje.Esta nueva entrega contó con la dirección de Matt Reeves y recibió los mejores elogios.Zoe Kravitz también sorprendió por su rol de Gatúbela. El elenco lo completaron Colin Farrell como el villano Pingüino, Paul Dano interpretando al Acertijo, Andy Serkis encarnando Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright en la piel del comisionado Jim Gordon. Actualmente se encuentra en HBO.