La delincuencia está terrible. La reina de Guayaquil 2020 Navila Dieb contó que a su domicilio ingresaron tres personas, quienes sustrajeron todas sus pertenencias. El hecho ocurrió el 22 de abril, en horas de la tarde.

Geovanny López, en huelga de hambre Leer más

"Se llevaron licuadora, olla arrocera, sanduchera, todo lo que pudieron. Se parquearon en la parte de abajo de mi departamento y dijeron que iban a arreglar aires acondicionado, cuando se dieron cuenta que no había nadie, sustrajeron todo", contó Navila.

Todo lo sucedido fue en un lapso de 17 minutos. Según Navila, en las cámaras de seguridad se observa que ellos tocaron el timbre y al percatarse que nadie salía, aprovecharon la situación. Bajaron con bolsos repletos de lo sustraído.

@naviladieb_oficial Ingresaron 3 personas a mi casa y me robaron todo lo que pudieron durante 17 minutos. ♬ sonido original - Navila Dieb

"Gracias a Dios no estaba en mi casa, mis hermanas tampoco y agradezco que no le hicieron nada a mis animales. La policía me dice que no puede hacer nada al respecto", agregó la también comunicadora social.

Lo cierto es que ella había contratado a estos tres sujetos para que reparen sus muebles, y fueron ellos quienes al ingresar dijeron a los vecinos que iba a reparar aire acondicionado.