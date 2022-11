Rebecca Jones regresa a casa luego de estar un mes en un hospital

Luego de casi un mes de haber sido hospitalizada con un cuadro de neumonía y deficiencia pulmonar, la actriz mexicana Rebecca Jones finalmente está en su casa.

De acuerdo al programa de farándula Ventaneando, la artista “está terminando de recuperarse”.

La mañana de este 24 de noviembre, la recordada Vilma, de Cuna de lobos, publicó una imagen abrazada de su hijo Maximiliano Camacho Jones, con el tema Here comes the sun, de The Beatles de fondo.

La artista aprovechó el momento para enviar un comunicado a través de su agencia de relaciones públicas para confirmar su decisión de no volver a los foros de televisión para terminar con su participación en el dramatizado Cabo.

Muchos aseguran que Azela Robinson será quien supla a Jones en la telenovela protagonizada por Bárbara de Regil y Diego Amozurritia.