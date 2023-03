Rebecca Jones reaparece muy delgada y enciende las alarmas

Como se recordara, la actriz mexicana Rebecca Jones, mientras grababa Cabo, fue diagnosticada con neumonía y una deficiencia respiratoria en octubre pasado, lo que la llevó a permanecer hospitalizada y alejarse del ojo público.

Pero ahora, menciona People en Español, que la artista reapareció en redes para compartir la noticia del estreno de un nuevo proyecto. Sin embargo, sus seguidores no pasaron por alto su aspecto y su notable delgadez. La ola de comentarios que su apariencia generó empujaron a que Jones se pronunciara con respecto a su salud y aclarar las cosas.

“¡Qué lindo saber que tanta gente me quiere!”, exclamó por medio de Instagram. “Como no pude asistir a la premier de Nada que ver, Jacobo Nazar y Videocine me organizaron mi propia premiere privada con canguil y todo”.

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada , pero bien dice Antoine de Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana”.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido”, puntualizó. “Yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. LOS AMO“.