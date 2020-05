Por sus rastas la bautizaron Pitizion

La Piti, como la llaman los amigos, los tíos y fanáticos, es una ‘man’ chévere, relajada, muy apasionada y se inspira con todo lo que la rodea. Puede sonar a un cliché, pero ella dice que no hay nada más bonito que mirar con optimismo lo que la rodea. Así queda plasmada en cada canción, y su último EP homónimo lo recalca. La actriz, cantante y compositora colombiana vive actualmente en Miami.

Desde allí le contó a EXPRESIONES todas sus motivaciones artísticas y su visión personal de la cuarentena, a la cual definió como una “oportunidad”. Intenta implementar como filosofía de vida aquello de “los pies bien puestos en el suelo y la mirada en el cielo”, frase de Fui lo que soy, una de las siete canciones de su último trabajo discográfico. El mundo del espectáculo no la distrae, y eso que ha coqueteado con el glamour de varias producciones famosas como Grachi, Corazón valiente y Marido en alquiler.

Ahora su mundo es su balcón, su libreta y su guitarra, donde sigue componiendo porque el proceso creativo no para. Pitizion visitó Ecuador días antes de iniciar el aislamiento recomendado por el Gobierno nacional como invitada especial de Alejandro Sanz y quedó enamorada de lo atento que es el público local para un artista en ascenso. Por eso confirmó que apenas pueda regresará. De signo Sagitario, ella es muy pasional y solo lo que la motiva la hace vivir con entusiasmo. Por eso, si tuviera que dedicarle su última canción a algo o alguien sería a la vida, en todas sus facetas.

ENTRE EL RAP Y LA CANCIÓN DE AUTOR

❚❘ Su último sencillo Cura y amenaza nació de un reto de Instagram, en el que le pidió a sus seguidores que suban un verso para formar una canción. A esto se le sumaron amigos artistas y quedó una canción muy sincera y emotiva. Itzza Primera, Mcklopedia, Omar Koonze, Jordy Jill y Okka son los raperos que pusieron su talento. Contó con la producción musical de Andrés Saavedra y la producción audiovisual de Mike Álvarez.

Sobre sus dotes en el género dijo lo siguiente. “No me considero rapera. Me gusta mucho y admiro a montón a estos artistas. Es una de mis influencias y crecí escuchando mucho de esta música. Yo creo que uno se convierte un poquito en lo que oye y te gusta. Lo adaptas en forma de ser, de vestir. Me considero una cantautora moderna, pues la etiqueta que yo me pongo, pero no me peleo con los sonidos que están predominando. Soy millennial y disfruto de una variedad de géneros y me gusta que lo que hago tenga mucho más contenido”.

ALGO HERMITAÑA

❚❘ ¿Cómo recibió la cuarentena? Mira, todo es cuestión de actitud o perspectiva. Hay que tratar de verle el lado positivo a todo. Yo estoy tratando de cambiar mi pensamiento, era algo negativo. Estoy tratando de disfrutar

mi casa y leer libros que había dejado atrás. Trato de contentarme. ¿Y qué ha cambiado de su rutina? Soy supercasera y bastante ermitaña. No cambió mucho mi vida, pero quizá lo diferente fueron los viajes, pero to

dos eran de trabajo. Es que cuando salía estaba meses fuera y cuando regreso a Miami no quiero hacer nada más que disfrutar mi espacio. Gracias a Dios vivo con mi novio y no he pasado solita, no sería bueno en estos días.

LA PITIZION, EL ORIGEN DE SU NOMBRE

❚❘ María del Pilar Pérez es llamada Piti desde niña, pero ahora su ‘apellido’ es Zion. Esta es la historia. “Yo tengo unas rastas y la primera persona que me las hizo, como hace 10 años, se llama Papazion y él me bautizó así, bueno, a mis rastas. Mis amigos adoptaron el apodo y así me llaman. Yo lo adopté para mi carrera. Me las he cortado y me las he vuelto a hacer. Es mi distintivo. A veces las odio y otras las amo”.

TAMBIÉN DIJO:

“Yo decía que era medio fría, pero ahora me doy cuenta de que soy dramatiquísima”

“Tenía una ‘tusa’ con la vida cuando escribí No pasa nada”

“Mi prioridad y plan A es la música. Tengo que entregarle todo”

