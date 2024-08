Ralf Schumacher, se declara gay y empieza el duelo con su exmujer

Hace cerca de un mes, el expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher (49), hermano de Michael Schumacher, reveló que mantiene una relación sentimental con otro hombre. Esto no debería ser motivo de sorpresa, salvo por el hecho de que estuvo casado durante 14 años (2001-2015) con la modelo y piloto alemana Cora Brinkmann (47), con quien tiene un hijo, David (22).

“Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a la pareja correcta a tu lado, con la que puedes compartir todo”, escribió Ralf en sus redes sociales, refiriéndose a su relación con el francés Etiene Bousquet-Cassagne, de 33 años. Su hijo lo felicitó y expresó su alegría diciendo.

“Me alegra que por fin hayas encontrado a alguien con quien realmente te sientas cómodo y seguro (…) Te apoyo al cien por cien, papá. Te deseo todo lo mejor y felicidades”, aseguró David Schumager.

Cora Brinkmann habla de su matrimonio con Ralf Schumacher

Muchos estuvieron interesados en conocer la opinión de su exesposa, Cora Brinkmann, quien finalmente habló con el diario Der Spiegel de Alemania.

“Me siento utilizada durante el matrimonio, siento que he desperdiciado mis mejores años. Ahora, me hago muchas preguntas… ¿fue honesto conmigo? ¿Me amaba? Confié ciegamente en él, y por eso su palabra era ley para mí”, comentó.

El expiloto le respondió a través de su cuenta de Instagram: “Con todo este ida y vuelta, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz".

Y continuó: "Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Etienne. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos solo queremos que nos dejen en paz”. Incluso mostró la conversación a través de WhatsApp.

