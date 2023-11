Premios Grammy Latinos 2023: los mejores momentos de la semana

Sevilla ha vivido unos días movidos. Algunos de los habitantes de la ciudad dicen estar acostumbrados al “jaleo”. Se autodenominan como personas bastante cálidas y amables a la hora de recibir visitantes en su ciudad, esas características se las atribuyen porque dicen que las personas del sur de España, al vivir más épocas de calor que en otros lugares del país, ven la vida diferente, con más alegría. Parecen tener razón.

Solo basta con ver, escuchar y hablar con artistas como David Bisbal, de Almería, y Pablo Alborán, de Málaga, para notarlo. Su amabilidad, sencillez y cercanía ratifican esa creencia y pensamiento alrededor de los andaluces.

Durante los últimos días, las calles de esta ciudad han estado repletas de gente y de camionetas negras recorriendo por todas partes. Cada vez que alguien veía una, enseguida se escuchaba decir: “Ahí seguro va un famoso”. Y es que en cada esquina y en cada establecimiento de ocio siempre estuvo pasando algo en relación con los Premios Grammy Latinos 2023. A continuación, le hacemos un resumen de los mejores eventos que se vivieron durante estos cuatro días.

LA FIESTA DE ANITTA

La noche del martes 14 de noviembre, la brasileña Anitta se convirtió en la mejor host y ofreció una fiesta en Sevilla titulada Baile Funk da Anitta. Este fue de los eventos más aclamados de la semana. Mucha gente se quedó afuera, ya que el aforo era limitado. La artista usó un sexy conjunto amarillo con verde transparente y se colocó unas prendas por encima de color naranja para llamar más la atención.

PERSON OF THE YEAR PARA LAURA PAUSINI

La gala Person of the Year 2023, organizada por la Latin Recording Academy, fue en honor a Laura Pausini y contó con las actuaciones de Alejandro Sanz, Ana Mena, Andrea Bocelli, Ángela Aguilar, Anitta, Antonio Orozco, Arturo Sandoval, Beatriz Luengo, Bebe, Beret, Carin León, Carlos Vives, Christian Nodal, David Bisbal, Danny Ocean, Elena Rose, Fonseca, India Martínez, Luis Fonsi, Malú, Mon Laferte, Niña Pastori, Ovy On The Drums, Pablo Alborán, Pablo López, Pedro Capó, Pepe Aguilar, Reik, Silvestre Dangond, Tiago Iorc y Vanesa Martín. La artista italiana se vio feliz y muy emocionada durante toda la noche. Se levantó varias veces de su mesa para bailar y disfrutar de cómo sus colegas la homenajeaban.

BULLA DE CASA WARNER

Una de las fiestas más esperadas de todos los eventos no oficiales de los Latin Grammy fue Bulla, el evento organizado por Warner Music Spain en su hub creativo la noche del 15 de noviembre.. Este reunió a gran cantidad de artistas, celebrities, trabajadores y directivos de la industria musical nacional e internacional. Molotov fue el encargado de abrir las actuaciones musicales. Durante 30 minutos, la banda mexicana hizo un recorrido por sus clásicos e interpretaron los temas Frijolero y Gimme the Power.

Entre artista y artista, la espera era de media hora. Pasadas las 12:00 de la noche, apareció Danny Ocean y el número de público también aumentó. Julio Ramírez, uno de los integrantes de Reik, estuvo en primera fila cantando a todo pulmón. Así también pudimos ver a los integrantes de Lagos, quienes comparten una canción con el venezolano titulada Mónaco. El encargado de cerrar las presentaciones fue Beret, quien le puso el tono más romántico a la velada. Y como no podía faltar, directo desde la discoteca Perro Negro, de Medellín, estuvieron los DJ del lugar que mezclaron los mejores temas de reguetón para que la gente baile.

LA BIENVENIDA DE ALEJANDRO SANZ A SONY MUSIC

En junio de este año, el cantautor español, luego de años de pertenecer a Universal Music se incorporó al roster de artistas de Sony Music. Este cambio fue anunciado por todo lo alto, sin embargo, no habían podido darle la bienvenida que se lo merecía. Por eso, no hubo mejor ocasión que la semana de los Latin Grammy 2023 para hacerlo. El evento exclusivo se llevó a cabo la noche del lunes. Por la alfombra roja pasaron distintos artistas, entre los que destacaron Camilo, Evaluna, Omar Montes, Andrés Koi, Kany García, entre otros.

