Una celebración a la diversidad musical. La noche del 9 de mayo se llevará a cabo la novena edición de los Premios Disco Rojo, iniciativa que busca enaltecer lo mejor de la música ecuatoriana.

En la gala de premiación participarán más de 57 artistas en 12 categorías. Entre ellas: artista femenina y masculino, canción reguetón, canción pop latino y artista revelación, entre otros. Este año se ha abierto el apartado Dance. La rueda de prensa contó con la participación de Mar Rendón, Dicapo y el proyecto musical de salsa Cuarto Grado.

“Estos premios reconocen todo lo que hemos venido trabajando desde el año pasado. La Academia me cambió la vida por completo y, a pesar de que yo venía ya sacando música, quizás no me iba tan bien como hasta el año que pasó y me pone muy feliz que sea reconocido esto, me inspira a seguir creando y a seguir haciendo música”, declara Mar Rendón, nominada a las categorías canción pop en español, canción latina y artista femenina, compitiendo en esta última con Dayanara y Andreína Bravo, entre otras.

Dicapo participa en la competencia por el título mejor canción pop en español, en tanto que Cuarto Grado va por mejor canción salsa. Las votaciones están abiertas en la página oficial de Premios Disco Rojo o a través de la aplicación disponible en la App Store y Google Play.