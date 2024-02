Polo Baquerizo: "‘Haga negocio conmigo’ era la esquina del barrio de los amigos"

Luego de 47 años y medio laborando en TC Televisión, Leopoldo Bechara Ottón Eloy Osvaldo Baquerizo Adum o simplemente Polito (68), confirmó que no va más en dicho canal. Según él, salió desde octubre de 2023, pero por asuntos legales (una demanda contra el medio de comunicación) no había revelado la información.

El Eterno Perdedor, como se lo llamaban en su recordado programa ‘Haga negocio conmigo’, habla con EXPRESO de su paso por dicho espacio y de los 4 años en los que estuvo en el matinal ‘De casa en casa’ (2016-2020).

- ¿Qué es lo que se lleva luego de esas casi cinco décadas animando al público ecuatoriano?

Cariño, si tuviera que decirlo en una palabra, esa sería, ese ha sido el soporte y el sostén para mí, en todos estos años. Eso lo valoro inconmensurablemente en mi corazón y en mi mente, y eso, tiene un valor para mi familia y para mí. Es una de las cosas que creo, me las gané en el proceso del camino profesional.

Con las madres y abuelitas, sus fieles seguidoras. Archivo

- Extrañará todo eso...

Cómo no voy a extrañar, yo me he amamantado de la comunicación, tan simple como eso. Yo respiro la comunicación.

- En redes sociales su público dijo que quedó pendiente una despedida televisiva.

Es triste, porque no es que estoy pidiendo que me hagan una despedida. De pronto en las redes lanzan eso, y no voy a refutar lo que digan ellos o los periodistas, porque siempre respeté el criterio cuando ellos (los periodistas) me dieron duro por el estilo de comunicación que irrumpió con las luminarias y galas espectaculares de los presentadores de ese tiempo (...) mi estilo era totalmente diferente, era yo en la niñez, pubertad y juventud. Me costó la aceptación de la gente al comienzo, pero ya después fueron entendiendo que ‘Haga negocio conmigo’ era la esquina del barrio de los amigos trasladada a la pantalla.

No sé si yo me merecía una despedida... la tristeza que me da, es cuando - que públicamente dije que no estaba de acuerdo - es que sacaron ‘Haga negocio conmigo’ del aire, paso a ‘De casa en casa’, vino la pandemia (2020) y me dejaron fuera. Ni en ‘Haga negocio conmigo’, ni en ‘De casa en casa’, pude decir: Mucho gusto, gracias. Me dejaron fuera de todo. Eso tiene un camino que ya se verá dentro del juicio que no quise hacer.

Con Ana Buljubasich, Byron Rivera y Rocío Cedeño. Cortesía

- ¿Le dolió?

No sé si es dolor, de que duele, duele, porque siento que me echaron a un lado (...) Hay mucha gente que no conocía del tema y por eso dicen muchas cosas, que prefiero mantener al margen (...) Después de tantos años, uno se merece un poquito de respeto y consideración. Soy un adulto mayor, tengo una discapacidad del 59 por ciento, aunque no quiero entrar en detalles al respecto.

- Hay algo que muchos no conocen, y es que usted, aunque no aparecía en pantalla, seguía laborando en TC. Ya en sus últimos años, se decía que solo iba a grabar alguna promo y ya.

Yo fui contratado como animador, pero al inicio también producía, animaba y dirigía el programa (’Haga negocio conmigo’) (...) Me sacaron del estudio en donde siempre grabé, me mandaron a uno en vía a la costa, en donde no había razón y en donde iban a aumentar los costos del programa. ‘Haga negocio conmigo’ era el programa de menor costo del canal y tenía sintonía. Yo no estoy pidiendo despedidas, no soy de trofeos, ni reconocimientos, si algo se ha dado, está bien, pero jamás me palanqueé para que me dieran algo. He sido bastante reacio a las entrevistas, no he sido farandulero - a lo que llaman ser farándula - porque la farándula es totalmente profesional, no tu vida privada, aunque con el tiempo eso cambió, y lo sé.

- Imagínese que está en TC y que le acaban de dar unos minutos para despedirse de esas abuelitas, de su público que lo vio por tantos años, ¿qué les diría?

Dios les pague, los quiero mucho y nos veremos, en un momento (se quiebra y llora). Me atravesaron en el alma.

