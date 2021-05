Pitizion: “Hoy me llevo muy bien con la tristeza”

Ya se habían escuchado los rumores. Conversar con Pitizion es sentirse como si lo estuviera haciendo con una amiga de toda la vida a la que no ve hace tiempo. Pese a que en esta ocasión una pantalla era el medio de separación, la artista se mostró tal cual es, bromista, honesta y muy aterrizada.

En una charla con EXPRESIONES la colombiana, cuya carrera explotó en plena pandemia tras viralizarse en Tik Tok un fragmento de su tema 'Ella' acompañado de una coreografía que fue replicada por cientos de mujeres alrededor del mundo, abrió su corazón.

Soy una chica recomún y corriente y por eso la gente está conectando porque no hay una película de soy la más o tengo mucho. Si me pasa algo malo lo comento en canciones y si me pasa algo bueno también. No me guardo nada.

Más auténtica que nunca, la Piti se desnuda en su nuevo sencillo 'Gracias a ti', con el que demuestra lo que dice su biografía de Instagram: “Escribo lo que vivo y canto lo que escribo”. Además, adelanta que entre junio y julio de este año saldrá su próxima producción discográfica a la que le pone el título de “muy personal”.

¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde este auge que estás viviendo en su carrera?

La verdad ha cambiado en muchísimos aspectos. Lo bueno es que ha sido un recorrido lindo, un recorrido especial y paulatinamente he ido creyendo en mi sueño. El público ha sido súper importante en este proceso porque a la par de que ellos han ido creyendo en mi música, yo también he ido creyendo en mí. Me he ido enamorando más de mi proyecto entonces por ese lado la vida me ha cambiado. Que vayan pasando cosas con la música es muy motivador y, al ver para atrás, uno dice ‘Wow, he avanzado mucho’.

¿Qué hace Pitizion para mantenerse motivada en una carrera basada en altos y bajos?

Entender que nada es absoluto y entender que yo nunca he terminado de creer el personaje de cantante. De hecho me preguntan ¿qué haces? Y yo respondo ‘pues hago canciones y canto’. Pero no es como que presumo que soy la cantante, hablo de mi vida y la vaina. Con el tiempo me he dado cuenta que pasan cosas grandes, como cuando te rodeas con artistas súper famosos. Y es ahí cuando te das cuenta de que si estás en esto. Yo creo que la clave es no terminar de creérselo y entender que hoy puedes estar acá y mañana allá.

Con 'Gracias a ti', una balada súper poderosa, te desnudas. Después del corazón roto, ¿cómo se pasa a decirle ‘gracias’ a una persona?

El tiempo. Entender que en el momento hay dolor y cuando uno está cerrando un capítulo es muy doloroso y hay hasta resentimiento. Las personas dicen cosas de las que después se arrepienten. Luego, es ver para atrás y decir ‘esta persona vino y me cambió la vida, me entregó todo su amor hasta que nos duró y fue demasiado especial para mí’. Es rebobinar y preguntarse por qué quedarme con un final que, regularmente los finales no son buenos, y más bien no acordarme de todo lo que pasó que fue mágico porque por algo se dio esa relación. Es perdonar y olvidar.

¿Cómo te llevas con la vulnerabilidad?

Antes me daba miedo ser vulnerable porque siento que soy muy emocional, melancólica. Hoy me llevo muy bien con la tristeza, he aprendido tanto de ella, más que con la misma felicidad, que la abrazo en los momentos que está presente en mi vida y no me da pena porque es un sentimiento más común de lo que quisiéramos que fuese. Y me gusta ser de esas personas que no quiere ocultarla porque casi siempre estamos maquillándola. Creo que eso también ayuda a otros allá afuera que tienen miedo de exponerse.

Al momento de crear

¿Qué instrumento escoges para crear una balada y cuál cuando es algo más movido?

Depende. El piano definitivamente es una onda que te lleva a algo mucho más triste, pero a veces también puedes sacar una canción en piano y termina siendo con dembow, o viceversa. Más que el instrumento, yo creo que es lo que me va pidiendo el beat o lo que melódicamente quiero.

¿Con quiénes te estás juntando ahora para la producción del nuevo disco?

La verdad es que tengo un grupo bastante cerrado de compositores y productores con los que trabajo, pero definitivamente todos son muy talentosos. La esencia de mi proyecto parte de Andrés Saavedra (A&R de Universal Music Latino) que fue el productor que creyó en mí desde el día cero y casi todas mis canciones las ha hecho él. Andy Clay siempre ha estado a la par con él, hoy se ha unido también a la familia Joey Montana, Ericka Ender ('Despacito') que es panameña, pero mi círculo principal son siempre los mismos.

Un final inesperado

La pieza audiovisual que acompaña el sencillo 'Gracias a ti' es muy nostálgica. Piti revela que Dave, el director originario de Medellín y muy amigo de ella, fue quien le propuso el desenlace que le da un giro al tema en sí.

“Él ya sabía la historia, mi padre falleció hace muchos años y sabe que siempre lo tengo muy presente. En esos momentos en los que uno está ‘entusado’ o está triste, siente más a esa persona que extrañas, que anhelas poder volver a ver. Es mi ángel y al final damos un mensaje de que hay que escuchar a los padres”, asegura. Actualmente el videoclip acumula más de 500 mil reproducciones en Youtube.

Así es ella