Pierina Acuña, la esposa 'berraca' de Christian Maquilón

Fue enero de 2014 cuando Christian Maquilón se casó con Pierina Acuña. “Vamos para siete años y lo más difícil que hemos pasado ha sido la enfermedad de mi pareja (cáncer de tiroides) y lo que esto conlleva, pero después, con el apoyo de nuestras familias y de todos, salimos adelante”, dice el actor de Antuca me enamora, de TC.

Si lograron superar eso, la comezón del séptimo año que se aproxima será una tarea para un niño del kinder. En ellos no hay nada aburrido o monótono, durante la pandemia se mostraron optimistas y al pie del cañón, trabajando y manteniéndose ocupados en todo momento. “Nos llevamos muy bien, siempre estoy pensando qué hacer y me gustan los negocios. Tuvimos un restaurante de sushi y en diciembre del año pasado, luego de un estudio y sondear a mucha gente, nos inclinamos a abrir un spa de belleza y salud”, afirma Pierina, quien considera que han logrado establecer un equilibrio entre el temperamento flemático de su marido y el sanguíneo o “berraco” suyo, como buena colombiana.

Consciente de que hay que verse y sentirse bien, ella no solo cuida su físico y su salud, sino también los de Christian y es lo que quieren proyectar ahora en esta nueva aventura que han emprendido. Otro de los proyectos de Pierina es ayudar a quienes padecen cáncer.

“La idea era abrirlo en abril, pero el coronavirus tumbó nuestros planes, finalmente lo retomamos y lo inauguramos recientemente”, comenta el recordado Carlitos Vaca de 3 familias.

La principal afinidad de la pareja es el buen humor. Jimmy Negrete

Es franco al admitir que es su mujer la que ha movido desde el concepto de la marca hasta el desarrollo del producto, pues Maquilón ha estado grabando Antuca me enamora (TC) que le demanda la mayor parte del día.

“Ella dice ‘hagámoslo’ y respondo ‘quién dijo miedo’, confieso que me quitó el temor a emprender y endeudarme. Me enseñó a lanzarme y no tener miedo a nada, por eso estamos con este nuevo ‘bebé’ y aprender de los errores que pudimos haber tenido en el negocio anterior, no es fácil, pero vamos con todos los cartuchos”.

Pierina está consciente que abrir un negocio en tiempos de COVID-19 es arriesgado, pero confía en que las cosas saldrán bien de acuerdo a lo planeado.

“Ruego a Dios por mi salud, para no recaer y empujar con todas mis fuerzas este nuevo reto junto a Christian, ambos tenemos la firmeza y el propósito de que así será” (Pierina Acuña).