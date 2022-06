La mexicana Paty Cantú vuelve a sus orígenes más pop con la presentación del tema Bailo Sola. Una canción con la que defiende la independencia de las personas y es el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum a estrenar este año.

“Yo la describo como pop retrofutursita, con estos temas de nostalgia que creo que están tan vivos en todos los sentidos; en la moda, en el cine, las series, y la música pop. Es un poco como para hacer ejercicio, con bajos de verdad, pero con buenos beats, esa es la parte musical, la cual trabajé con Lagos en la producción. En la parte de historia es básicamente una canción que habla de forma sencilla pero contundente de que no tenemos que parecernos a alguien más, no tenemos porque seguir la tendencia o mentalidad de otros, y tampoco nos tenemos que sentir mal por ser diferentes; ser diferentes no significa un sinónimo de odio entre las personas, esas diferencias son justamente la diversidad y es algo bonito”, aseguró la artista.

Paty reconoce que a sus 38 años, ha aprendido a bailar a su manera y en su propia fiesta, y ese es justo el mensaje que quiere impartir con este sencillo. Y sobre su próximo disco, también dio un adelanto: “Es lo más libre que voy a presentar porque mis ideologías y música han evolucionado de forma natural. Me he sumado a tendencias cuando me gustan y a mi manera, pero no he perdido mi esencia, siempre han sido regalos de cómo me siento en el momento de lo que he querido escuchar”, señala.

Para el video, invitó a influencers, tik tokers, actrices, músicos, líderes de la comunidad LGBT+, y trans, como Emma, Lily García, Alexa, Mística Hinojosa, Regina Pavón, Renata Laveaga, Legna, Oka Giner, Teresuch, María León, Sofía Aragón, Pilar Santacruz y Diana Bovio.

Actualmente, Cantú se está preparando para 2000s Pop Tour que inicia el próximo mes de agosto en la Ciudad de México y con el que visitarán otras ciudades del país.