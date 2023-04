Arrancaron los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y los ecuatorianos ya se la gozan. Unos confiados, otros dándolo todo y no falta el que ha sacado sus pasos prohibidos.

Los de Independiente del Valle, Barcelona y Aucas jugarán en la Copa Libertadores. Mientras que Emelec y Liga Deportiva Universitaria en la Sudamericana.

A unos les tocó madrugar y viajar a países como Argentina, Perú y Uruguay, mientras otros se han quedado acá esperando a sus rivales.

Por ahora, le contamos los ‘run run’ que se cocinan fuera de las canchas. ¿Ya hizo sus apuestas? ¿O armó planes en un bar con amigos? No se quede sin ver esta fiesta futbolera.

Marcelo Moreno Cortesía

¿Hay o no bautizo?

Una nueva carita resalta en Independiente del Valle. Se trata del boliviano Marcelo Moreno, a quien anunciaron con bombos y platillos. Se sumó al club justo en Argentina para empezar los entrenamientos de la Copa Libertadores.

¿Será que ya lo bautizaron? Con el parlante de Sornoza, mínimo ya le deben enseñar a bailar salsa choke.

¿Sin parlante? ¡Jamás!

En Barcelona, en cambio, el ritmo lo pone el jugador Fidel Martínez. En historias subidas al Instagram del club se aprecia al jugador llegando a Paraguay sosteniendo su parlante. Allí los barcelonistas enfrentarán al club Cerro Porteño. ¿Quién más con la actitud de estos cracks?

100 % ‘on fire’

Tal parece que el corte y el tinturado son un plus (o una cábala) para lucirse en la cancha. Es lo que pasó con Ángel González, jugador de la Liga. Literal, se encendió. Su pelo quedó ‘on fire’. Con el pelo totalmente rubio, se fue rumbo a Perú para el tan esperado partido entre Liga Deportiva Universitaria y el club César Vallejo (Perú).

En redes sociales no faltaron los comentarios llenos de humor por parte de los hinchas. Es que look y fútbol es una de esas combinaciones que lucha por hacer match. Y aún no terminan de hacer click.

Junior Sornoza y Moisés Ramírez. Cortesía

A ritmo de Bad Bunny

A Junior Sornoza no le puede faltar la música. Ni bien llegó a Argentina para el juego contra Argentinos Juniors, se viralizó una toma que le hicieron bajando del bus rumbo al hotel. Llevaba consigo un pequeño parlante negro.

No hay duda de que la fiesta del fútbol la prende él. En el video, en el que se lo escucha cantar Ojitos lindos, de Bad Bunny, se puede ver a su compañero Moisés Ramírez acompañándolo... pero desde el baile. ¡Qué dupla!