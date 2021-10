Fueron 29 las veces que Paola Argoti (28) cambió de residencia. Al igual que muchas familias con padres militares, tuvo varias mudanzas dentro y fuera del país.

Ese constante movimiento desde niña jugó un papel importante en lo que ella es hoy, alguien que no para de dar rienda suelta a su creatividad. Supo conjugar su carrera de diseño gráfico con su pasión por la moda y ahora tiene su emprendimiento de moda, con el cual apuesta a crear nuevas experiencias.

Para esta quiteña cada prenda que diseña cuenta historias. Y es a través de ellas que conecta con las emociones del resto de mujeres. De ahí los nombres que dio a algunas de sus blusas: Energy, Balance, Life. Ahí es donde se ve reflejado su vínculo con la holística. “Esta afición debe ser porque soy Piscis”, comenta sobre su signo agua.

Si se da un vistazo a la línea gráfica de su marca Soy Zus, hay un tono que destaca desde el logo. “El verde es un color predominante en el chakra del corazón y además significa abundancia”, comenta sobre el porqué lo eligió.

“Para mí todo tiene una energía”, añade. Es por eso que para ella, “emprender no se trata de vender por vender, sino de conectar con el resto; el verde por eso se convirtió en mi color de manifestación, de cumplimiento de sueños y de conectarme con el corazón de más mujeres”.

Está consciente de que el agradecimiento atrae abundancia en todo aspecto. “Tengo un diario de gratitud en donde escribo cada mañana por las cosas que me pasan, ya sea desde el haber podido despertar”, ejemplifica.

Su forma de ser hace entender la razón por la cual las puertas se le van abriendo. Este año se reactivó y desde entonces ha podido enviar pedidos a varias provincias del Ecuador, siendo el Instagram su principal tienda online; pero también está presente en tiendas multimarcas.

SIEMPRE EN MOVIMIENTO

Cuenta que desde los 17 años empezó a trabajar. “Algo que me encanta hacer es compartir mi conocimiento, y tuve la oportunidad de hacerlo dando clases de inglés en el mismo colegio del que me gradué. A los mejores bachilleres nos brindaron ese espacio bajo contrato y así estuve un año hasta que me fui a Washington”.

Su pasión por enseñar continuó con el tiempo. En Marketing School Ecuador dictó clases de redes sociales y, a raíz de eso, pudo dar charlas y ser jurado de proyectos en universidades. “Creo que cuando enseñas, aprendes”, sostiene.

En 2020, volvió a dar clases en tiempos de pandemia. “Fue a través de Zoom y el propósito fue enseñarles a más mujeres a desarrollar su marca. Se inscribieron desde emprendedoras de moda, maquillaje y joyas hasta incluso, una psicóloga”, refiere y añade que fueron alrededor de 80 personas. “Enseñar es una forma de dar mi aporte, mi granito de arena y me llena ver los resultados”.

Con ese bagaje de conocimientos es que a Paola no se le complica manejar la cuenta del Instagram de su emprendimiento. “El ser creativa me ayudó. Se me hace muy fácil diseñar y crear, es casi que natural en mí”, comenta.

DETRÁS DE EMPRENDER

Pilares: “Mis padres y mi novio, quien ahora es mi socio. Ellos siempre están ahí para levantarme”.

Aprendizaje: “Dejar de pensar solo en mí, pensar en la huella que voy a dejar. Puede ser con una prenda que haga, un curso que enseñe o algo que diga en las redes; pero siempre tiene que dejar mejor a la persona que está escuchando”.

Su mayor acierto: “Hacer las cosas aunque no esté 100 % lista. Tomo el desafío”.

Antes de lanzar una colección: “Prendo mis velitas para energizar mejor mis días”.

CREANDO MODA

Antes de emprender con su marca de ropa Soy Zus, el nombre de Paola sonaba fuerte entre las fashion bloggers de Quito. Inició hace cuatro años en ese mundo junto a su prima Andrea y, a raíz de eso, se dio cuenta de que aumentaba su pasión por ese mundo de glamour.

Fue entonces que decidió aplicar sus conocimientos de diseñadora gráfica para crear una línea de bolsos. “Me alié con marroquineros de los antiguos, digamos el jefe de ellos. Era don Juanito, quien en ese entonces tenía 80 años. Ahora ya no está, pero me dejó como herencia el conocimiento de cómo sacar moldes hasta armar una cartera”.

Pausó ese emprendimiento porque aún estaba en la universidad y los tiempos eran demandantes. Prefirió lanzar con su prima la línea de ropa.

“Andrea continuó conmigo hasta el año pasado. Ella es química farmacéutica y optó por seguir sus sueños. Mi objetivo es continuar y no descarto retomar el diseño de carteras e incorporarlas a Soy Zus. La meta es dar más trabajo y sobre todo a los artesanos”, concluye.