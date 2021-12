Pamela Palacios (42) se cansó de los comentarios en contra de ella y de sus hijos mayores Tábata y Áxel. Tomó el toro por los cuernos y sigue un proceso legal en contra de la mediática Ariana Mejía, la actual esposa de Troi Alvarado. La actriz estuvo casada con el músico durante 18 años. El viernes 10 de diciembre, él contrajo matrimonio con la ahora denunciada.

¿En qué momento entre usted, su exesposo y Ariana Mejía surgen estos dimes y diretes?

No lo sé. Nunca he estado pendiente de la vida de ellos, nunca he estado metida en este tipo de escándalos, sin embargo lo estoy.

¿Qué los generó?

Al principio, por los comentarios vertidos por esta chica, él me defendió públicamente y pidió que no se meta con la madre de sus hijos. No sé si aquello generó alguna envidia o dolor. Hace rato se debió poner un alto, (Troi) sí lo puso en su determinado momento, luego tal vez ya no pudo. Todo se le salió de las manos.

Considera que su expareja debió poner un alto a esta lamentable situación. Gerardo Menoscal

Usted le sigue un proceso legal a ella…

No soy lesbiana ni prostituta, no soy prepago ni drogadicta. Si fuera lesbiana, no tendría problema en decirlo. Tampoco me drogo. Puse una denuncia. No permitiré que se siga hablando de mí y principalmente de mis hijos. No permitiré que nadie los agreda ni verbal ni físicamente. Alguien deberá responder si les ocurre algo.

¿Tal vez ella sienta celos de usted porque fueron 18 años de matrimonio?

(Risas) No me interesa Troi Alvarado, lo dejé hace muchos años. No me interesa ni como hombre ni como padre, porque soy suficientemente mamá y papá para lo que sea. Él no está físicamente ni económicamente presente como dice. Muchas veces mantuve el hogar porque los matrimonios pasan por altos y bajos.

En ocasiones toca. Debe reconocer que algunos de sus logros los obtuvo gracias a la mujer que estuvo a su lado. Uno de ellos, la presidencia de Sayce, siempre dándole apoyo y diciéndole que podía. Hay que ser poco hombre para ser malagradecido y para colmo hablar mal. Yo rehíce mi vida con otra persona (Marwin Pita), tengo dos hijos de esa relación. Se metieron con la mujer equivocada.

¿A qué se refiere?

Yo no tengo miedo. Troi sabe que soy una mujer con los pantalones bien puestos. Hay un tiempo para callar y otro para actuar. Es el tiempo de actuar.

¿Quiere verla presa?

Lo que diga la ley. Cada quien tiene lo que se merece, no me interesan las disculpas públicas. No se puede andar por la vida haciendo pedazos a la gente sin esperar una reacción. Siempre habrá una consecuencia y creo que seré yo la que ponga un alto. No tengo tiempo para estar en juzgados, debo estar pendiente de mis hijos mayores como si no tuvieran papá, de los pequeños y de una mamá viuda (Brenda).

Ariana Mejía: "Prefiero decir la verdad a ser mojigata y quedarme callada" Leer más

Hace rato Troi Alvarado debió poner un alto a esta situación que se ha generado…

Él es un quedado, lo ayudé muchas veces para que dejara de serlo. Si no quiere, ese es su problema.

Supuestamente, Ariana Mejía espera un hijo de Troi. ¿Es cierto aquello o porque le puso una denuncia?

No lo sé, se puede esperar cualquier cosa.

A usted, a sus hijos y a su mamá las pusieron en una ‘lista negra’ para que no les permitan el ingreso a la boda.

Pamela Palacios: "No estoy picada porque Troi se va a casar" Leer más

Me da pereza, a nadie le interesaba ir. Mis hijos nunca iban a ir y mi mamá está en su casa disfrutando de sus nietos.

¿Cómo la ha afectado este bochinche?

Los chismes de cocinera no me interesan, estoy agotada emocionalmente, no sirvo para esto. No solo debo atender a mis hijos pequeños, necesito estar concentrada para mis proyectos profesionales. Esto es algo bajo, lo que está pasando es basura.

No siempre su anterior relación sentimental fue tan mala…

Yo me casé enamorada, no fueron 18 años de tortura, sería una ingratitud de mi parte decir algo así. Nada fue tan malo como para que Troi se exprese como lo ha hecho. No sé las razones de su odio. Creo que todavía me ama o le dolió que haya hecho mi vida con otra persona.

Cuando estuve embarazada de mi tercer hijo, de Marwin Jr., me llamó para reclamarme y para decirme por qué le había hecho eso. No estábamos divorciados, pero estábamos separados hacía tres o cuatro años. Pensó que no podía tener otra familia.

Ariana Mejía dijo que él intentó suicidarse...

No sorprende, no es la primera vez.

Seguramente sus hijos están muy dolidos...

No quieren saber nada de él. Aquello me da pena porque es su padre y nadie lo cambiará. Diré algo con mucha sinceridad: ya lo perdoné por el daño que ha hecho y si tengo que darle la mano en algún momento, se la daré porque aquello habla de mí. Con Dios y con sus hijos debe arreglarse, no conmigo. Detrás de esto hay familias, eso es lo doloroso.

¿Cuál ha sido la reacción de su actual pareja?

Esta situación le parece algo bajo y una payasada. Prefiere que no siga un proceso legal, pero entiende que hay que poner un alto, sobre todo porque adora a mis hijos.

La vida continúa a pesar de los conflictos…

Así es. Estoy preparando una gira internacional con la obra 'Hasta que un macho nos separe'. Tal vez viajemos a Estados Unidos y Europa en 2022, además protagonizaré una serie de TV dirigida por Jorge Toledo.

No puedo hablar del tema mucho. El montaje teatral se lo llevará a la pantalla chica. Se está negociando. Seguiré con el espacio 'En confianza con Pamela', en el cual hago entrevistas. Y sigo con la línea de ropa, pijamas. Las fiestas las pasaré en familia.

Recientemente su hija Tábata terminó su carrera.

Me siento orgullosa, se graduó de licenciada en Producción en Artes Musicales y Sonora en la Universidad de las Artes. El padre no hizo falta. Mi hija compartió con parientes y amigos. Todo fue algo muy íntimo.