Ruth del Salto radica hace once años en Bogotá.

Descomplicada, amante de la buena tertulia y la buena cerveza, así es Ruth del Salto, la comunicadora de origen ecuatoriano que vive y trabaja hace 10 años en Colombia. EXPRESIONES conversó con la recordada periodista de Ecuavisa, quien estuvo de paso por Guayaquil y compartió su manifiesto Tengo que decirlo.

1 “Todos los seres humanos debemos evolucionar en lo personal y en lo profesional. Miro mi evolución como pasos dados. La vida no son finales felices, sino caminos emprendidos”.

2 “Tengo 21 años en la carrera periodística y Ecuador sigue en mi mente y en mi corazón. Estoy en Colombia y para mí es un recorrido que conjuga aprendizajes adquiridos en mi país, me he encontrado acá un abanico de buenos profesionales”.

3 “Hay que aprovechar las oportunidades, aprenderlas y aplicarlas y tratar de hacer lo mejor posible”.

4 “En Ecuador hay muchas cosas por explorar aún. En materia periodística creo que aún falta meterse más en la investigación. Todos los canales deberían abanderarse con eso. Si regreso quiero hacer muchas cosas”.

5 “Cuando llegué a RCN me encontré con megapabellones, estudios enormes en los que hay desde informativos locales hasta internacionales. Hay mucha maquinaria y personal”.

Ruth se desempeña como Directora de contenidos de NTN24. Jimmy Negrete

6 “Me adapto fácilmente a todo y rápido, me acoplo a lo que venga, han pasado diez años desde que dejé Ecuador y sigo pensando en que si algo no me gusta puedo retornar, siento que tengo un espacio donde nací, así lo siento”.

7 “Los colombianos son muy cancheros en muchas cosas y muy profesionales. La gente es muy chévere”.

8 “A la gente no hay que entenderla, sino quererla. Todos somos diferentes hasta en la propia familia. Dentro de un equipo de trabajo hay que rodearse de buenas personas y he tenido esa suerte”.

9 “La palabra jefa es como quererse poner un escalón arriba y apuntar con el dedo. Me llevo con la persona más chévere y también con la más complicada. Desde que acepté la propuesta de directora en NTN 24 mi objetivo es llevar bien a un equipo. Todos nos compenetramos y nos entendemos.

10 “No hay entrevistados difíciles, solo hay que ubicarlos y enfocarlos. Alguna vez el exministro Ricardo Patiño me dijo que no le gustaban mis preguntas, le respondí que coincidíamos, porque su respuestas tampoco me agradaban”.

La comunicadora enfatizó que volvería a trabajar con todos sus excompañeros de Ecuavisa. Jimmy Negrete

11 “Una de mis entrevistas más satisfactorias ha sido a Matías Fernández Burzaco, un joven periodista de 22 años que padece una enfermedad que genera piel en exceso, llamada fibromatosis hialina juvenil. Él escribió el libro Formas propias: Diario de un cuerpo en guerra”.

12 “En lo personal pienso que la COVID-19 sí me cambió, soy muy descomplicada. Mi padre no falleció ni en marzo ni en abril del año pasado en Guayaquil, sino en Bogotá cinco meses después, a las dos semanas de haber llegado y en mis brazos. Sentí tristeza, pero al mismo tiempo un profundo agradecimiento por el tiempo que compartimos. Más que dolor siento gratitud”.

13 “Muy pocas veces estoy de mal humor, pero pasa cuando veo desorganización”.

14 “Siempre estoy lista para una buena conversación con una buena cerveza o un buen vino”.

15 “Sin pensarlo dos veces volvería a trabajar con quienes fueron mis compañeros de Ecuavisa, María Cecilia Largacha, Pedro Jiménez, Teresa Arboleda, Rafael Hernández, Ximena Gilbert y Ángel Sánchez (+) con quien soñé hace poco”.

16 “No me quiero ir de este mundo sin darles un beso a mis hijos, a mi esposo y decirles gracias y escuchar por última vez Qué bonita la vida, de mi amado Raphael”.