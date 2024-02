El álbum debut de Normani finalmente está listo.

Después de años de insinuar el lanzamiento de nueva música, la cantante de 27 años anunció el título de su disco debut y al mismo tiempo compartió un fragmento del tema principal y adelantó cuándo será la fecha de lanzamiento.

Fue en su Instagram que Normani anunció que este se titulará Dopamine y la portada la muestra vistiendo un bikini de cuero negro mientras monta un cohete del mismo color.

“Estoy llorando escribiendo esto. Dopamine, el álbum”, escribió Normani junto a la portada. Luego subió con un fragmento de una de sus nuevas canciones.

Si bien no reveló cuándo lanzará oficialmente dopamina, Normani confirmó que lo hará en 2024.

Después de que Fifth Harmony se disolviera en 2018, Normani impulsó su carrera en solitario lanzando su primer sencillo Motivation en 2019. Desde entonces, ha lanzado algunas colaboraciones, la más reciente con Calvin Harris, Tinashe y Offset en New to. En una entrevista reciente, Normani adelantó el cronograma de lanzamiento de su nueva música.“Los sencillos han cambiado. Es lo que diré por el momento. Ustedes no saben todo lo que viene”, bromeó en su paso por la alfombra roja de Sundace Film Festival.

La creadora de éxitos pop también abordó las bromas sobre el retraso del álbum.

“Quiero que esto salga tan cool como ustedes. Y también deseo que este proyecto salga a la luz más que literalmente nadie”, subrayó.

También dejó claro que la espera valdrá la pena: “Es literalmente la mejor música que he hecho y no podría estar más orgullosa. Sé que una vez que salga, ustedes dirán: ‘Ok, la espera definitivamente valió la pena’”.