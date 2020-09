Naíza: “Esta es una carrera de paciencia y persistencia”

EXPRESIONES ha estado con Naíza desde su inicio musical, constatando la evolución artística que la ha llevado a cómo se la percibe hoy: una joven con objetivos claros y con ganas de que el talento nacional sea más reconocido dentro de la industria.

Durante esta conversación, la guayaquileña no se guardó nada y contó sobre cómo estos meses le enseñaron que la creatividad es infinita y a tratar de vivir más en el presente, cosa que trata de poner en práctica todos los días.

Sus planes, como los de la mayoría, se convirtieron en nada. Confesó que al principio le dio cierto bajón porque las ganas de seguir haciendo cosas estaban intactas, pero los recursos muy limitados.

Uno de los mayores retos fue grabar de forma casera el video de su sencillo 'Antídoto', ya que reconoce que a veces los artistas son muy exigentes para los clips y esperan hacer cosas excesivamente complicadas. Sin embargo, con esto se dio cuenta de que la canción es lo importante y que, si esta es buena, todo lo que se haga alrededor va a seguir por el mismo camino.

Naíza, fuego dentro y fuera del escenario Leer más

Reveló que este tema no iba a formar parte del repertorio de canciones que lanzó y seguirá lanzando este año, pues al inicio fue grabado con la voz de Lorduy (de Piso 21), en un campamento de composición, pero cuando la volvió a escuchar, y con todo el contexto actual, supo y sintió que tenía algo especial.

“Tomé todo esto como una enseñanza y me dije ‘yo no puedo parar ahora, he hecho un camino, un recorrido, tengo que seguir con esto porque la música es una forma de expresión con la que yo me siento tranquila’”, aseguró. Además, el trabajo es parte de su estabilidad emocional.

Aunque sabe que ahora dos de los aspectos que más se toman en cuenta en el mundo de la música son el marketing y los números, no hay nada más genuino que un artista se deje llevar por sus ideas y presente lo que de verdad quiere. Por eso es valiente de su parte decir que si el día de mañana le da por cantar rock o cualquier otro género lo hará. Sin encasillarse es más libre.

Si quieres tener un proyecto sólido, tienes que construirlo poco a poco y no puedes pensar en rapidez cuando lo que tienes que priorizar también es la calidad, y en qué puedes mejorar para la siguiente canción. Es difícil pasar de estar cantando en distintos lugares a tener que encerrarme, se me ha hecho complicado. Hay que aprender a sobrellevar las situaciones y a hacer cosas hoy para mañana estar mejor.

Parte de una nueva generación

Naíza junto a Ren Kai, Tres Dedos y Maga Córdova, entre otros más, están formando una nueva generación de artistas nacionales que trabajan y visualizan una proyección internacional de sus carreras.

Para eso, el mantenerse unidos es imprescindible para, entre todos, hacer que la música ecuatoriana tenga más reconocimiento fuera. Ellos además comparten un estilo musical muy similar que les ha permitido juntarse con los mismos productores y compositores.

No hay rivalidad, sino apoyo mutuo. Inclusive, uno de los anhelos de la artista es crear un centro especializado donde la gente que tenga el mismo sueño, pueda prepararse y se rompa la creencia que ser cantante no es una profesión seria.

La llamada de Juan Magán

Casualmente mientras grababa el video de 'Antídoto' en su departamento de Miami, recibió una llamada con la propuesta de cantar junto al español Juan Magan.

Juan Magán: "el ocio nocturno queda clausurado" Leer más

Le enviaron parte del tema 'No vuelvas' y ella hizo lo que faltaba, poner su voz. Recuerda que todo lo llevó a cabo en un tiempo récord, pues una oportunidad así no viene siempre, y lo envió.

Recibió respuestas positivas de parte del equipo y así fue como nació esta colaboración que seguramente beneficiará a ambos.

Prev Next Sabe que la paciencia es la clave para alcanzar con éxito cualquier proyecto. Álex Lima // EXPRESO.

Junto a otros jóvenes músicos, Naíza quiere trabajar en la internacionalización de la música ecuatoriana. Álex Lima // EXPRESO.

Sin encasillarse, Naíza es más libre. Y si algún día se decida a interpretar rock, no habrá nada que se lo impida. Álex Lima // EXPRESO.

Fotos: Alex Lima //EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: José Meléndez (Ig: @jose.melendez). Looks deportivos: Unity Stores (Ig: @unitystores). Accesorios: D'Plata & Complements (Ig: @dplataandcomplements).