Solo importas tú: el nuevo tema de CNCO que arrasa en su lanzamiento

La boys band creada en Miami, CNCO, vuelve al top de los rankings musicales este 31 de enero luego del lanzamiento de su nueva canción "Solo importas tú", misma que forma parte del álbum "Deja Vú" que estará disponible en su totalidad el próximo 5 de febrero. En apenas dos horas de estar disponible en Youtube, el tema supera las 300.000 reproducciones.

CNCO: Christopher Vélez se tatúa por su cumpleaños 25 Leer más

El objetivo de este nuevo álbum, según la propia banda, es conectar a dos generaciones con éxitos que escuchaban sus padres y es necesario revivirlas. El listado de 13 temas incluye éxitos de personajes como Ricardo Montaner, Christian Castro, Franco de Vita, entre otros.

"Solo importas tú" alcanzó la primera casilla de tendencias en Ecuador, Perú, Costa Rica y se ubicó en el top cinco en otros como República Dominicana, México y Argentina.

“Hemos hecho 11 videos en 4 días, fue un desafío a nosotros mismos y logramos hacer lo mejor posible, fue increíblemente difícil pero no imposible, fueron muchas locaciones, en los videos hicimos referencia a videos clásicos de las boys band de los 90´s como los Back Street Boys o New Kids On The Block, esperemos que les guste”, detallaron los chicos de CNCO, quienes aseguran tienen un sonido más maduro, han crecido como personas y musicalmente luego de ese Grammy en su carrera.

Canciones que conforman el nuevo álbum "Deja Vú":

1.Tan Enamorados

2. Amor Narcótico

3. Lo Dejaría Todo

4. Entra En Mi Vida

5. Hero

6. Imagíname Sin Ti

7. Solo Por Un Beso

8. Mis Ojos Lloran Por Ti

9. La Quiero A Morir

10. Sólo Importas Tú

11. El Amor De Mi Vida

12. Por Amarte Así

13. 25 Horas