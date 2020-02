Chayanne y un matrimonio casi secreto de más 30 años

La ecuatoriana Diana Sofía Chiriboga conquistó a los jueces e ingresó a 'La Voz' Estados Unidos Leer más

A diferencia de la exposición mediática como artista que tiene Chayanne y sus conciertos llenos de baile y color, Elmer Figueroa Arce, mantiene un matrimonio, de el que pocos conocen, de más de 30 años con una venezolana que le robó el corazón.

Marilisa Maronese es la mujer a la que conoció en 1988 y con quien ha decidido permanecer hasta la actualidad. La oriunda del país vinotinto, abogada de profesión y exparticipante de certámenes de belleza en su país, decidió darle el "sí" al boricua en 1992. Y no fue hasta cinco años después cuando el cantante optó por oficializar su matrimonio con Maronese.

La pareja, que actualmente reside en Miami, tiene dos hijos: Isadora, de 18 años, y Lorenzo, de 22. Y es a través de ellos que se logra evidenciar varios pasajes de la intimidad del matrimonio y la familia.

La menor, Isadora, publicó recientemente —para el día de San Valentín— un antes y después de sus padres, para celebrar el día de los enamorados. "30 años después. Por ellos sigo creyendo en el amor...", detallaba el pie de foto del posteo.

Además de aquella, el artista junto a su esposa aparecen en muchísimos momentos familiares: disfrazados, en la playa, en labores del hogar, evidenciando un matrimonio que aparenta ser casi ideal.

Sin embargo, Chayanne evitó autodenominarse como un ejemplo de matrimonio perfecto, pero prefirió hablar sobre la comunicación, algo que le ha resultado en tiempos complicados.

"Dialogar es muy importante, y el respeto ante cualquier problema, y con ello me refiero a conversar. No es que uno no siga brincando, porque tenemos sangre en las venas, pero si es por una decisión en común que se vaya a tomar, entonces no vale hacer lo que digas tú o lo que digo yo, sino lo que es lo mejor en común, para los dos", comentó el artista.