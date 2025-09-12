Mundial Sub-20 2025 en Chile: sedes, grupos y transmisión en DGO y DSPORTS

Del 27 de septiembre al 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca; DIRECTV y DGO transmitirán los partidos.

A menos de un mes del inicio, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se prepara para su regreso a Sudamérica: el torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre y la final se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la presencia de “los mejores talentos” y la misión de la entidad de «crear leyendas» en el fútbol juvenil.

La edición 2025 reunirá a 24 selecciones que competirán en cuatro sedes: Estadio Nacional (Santiago), El Teniente (Rancagua), Estadio Fiscal (Talca) y Elías Figueroa Brander (Valparaíso). Entre los antecedentes históricos, Argentina lidera el palmarés con seis títulos, seguida por Brasil con cinco; Portugal y Serbia suman dos entorchados cada una. La ausencia de Uruguay abre la puerta a un nuevo campeón.

Formato y grupos

El torneo se disputará en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros. A partir de esa instancia se jugará en formato de eliminación directa, incluida la definición por el tercer puesto.

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá.

Grupo C: Brasil, México, España, Marruecos.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina.

Grupo E: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Caledonia.

Grupo F: Noruega, Nigeria, Colombia, Arabia Saudita.

Cobertura y acceso

DIRECTV ofrecerá la cobertura del campeonato a través de sus señales deportivas —DSPORTS, DSPORTS+ y DSPORTS 2— con algunos partidos exclusivos en la grilla lineal. Además, todos los encuentros estarán disponibles vía streaming en DGO, la plataforma de DIRECTV, que permite ver transmisiones en Smart TV, smartphone, tablet o navegador tras la contratación del plan correspondiente.

Los espectadores interesados en acceder a DGO pueden consultar los planes disponibles y los requisitos de contratación en la web oficial de la plataforma, descargar la app y comenzar a seguir la programación en vivo y bajo demanda.

Expectativa

Con 24 selecciones y jóvenes promesas que buscan abrirse paso en el fútbol profesional, la Copa Mundial Sub-20 2025 promete partidos intensos y la aparición de nuevas figuras que podrían marcar la historia del balompié mundial. La combinación de sedes históricas y cobertura multiplataforma asegura que aficionados de la región podrán seguir de cerca cada jornada.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí