Muere Song Jae Rim, popular actor de dramas coreanos, a los 39 años

Este martes 12 de noviembre de 2024, Corea del Sur se vio sacudida por la noticia de la muerte de Song Jae Rim, un actor reconocido por su talento, carisma y versatilidad en los dramas más populares del país. A los 39 años, Jae Rim fue encontrado sin vida en su apartamento en el distrito de Seongdong, en Seúl, dejando a sus seguidores y colegas en un estado de profunda conmoción.

El actor, que alcanzó la fama mundial con su papel en La luna abraza al sol (2012), fue hallado por las autoridades con una carta de dos páginas a su lado. Aunque la causa de su fallecimiento aún no ha sido determinada, la policía ha descartado cualquier signo de violencia, apuntando a que no se trata de un asesinato. La incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte ha añadido un velo de misterio a esta tragedia.

😢TRAGEDIA EN EL MUNDO DEL K-DRAMA: Se ha confirmado el fallecimiento del actor #SongJaeRim.



Fue encontrado sin vida en su apartamento, junto a desgarradoras notas de despedida. ¡Dos páginas enteras de palabras finales y dolor que han dejado a su antigua agencia y a todos los… pic.twitter.com/bByjq02QCJ — Chica Indiscreta 2.0 (@IndiscretaV2) November 12, 2024

Trayectoria de Song Jae Rim

Song Jae Rim, nacido el 18 de febrero de 1985, comenzó su carrera en 2009 como actor tras hacer sus primeras incursiones en el mundo de la moda. Su porte elegante y su presencia carismática lo convirtieron en una figura destacada en las pasarelas, y pronto dio el salto a la pantalla chica.

Con su interpretación de Kim Jae Won en La luna abraza al sol, un drama histórico que cautivó a millones de espectadores, Jae Rim se consolidó como una de las estrellas más brillantes de la televisión surcoreana.

A lo largo de los años, su presencia no solo se limitó a los dramas de televisión. Participó en programas de telerrealidad, como We Got Married, donde su química con la actriz Kim So Eun enamoró a los fans, y también incursionó en el cine y el teatro musical.

A lo largo de su carrera, se le vio en papeles en producciones como Inspiring Generation (2014), Goodbye Mr. Black (2016) y My Military Valentine (2023), además de ser reconocido por su participación en películas como Yaksha: Operaciones despiadadas (2022).

#SongJaeRim No puedo creer que esto esté pasando, mi corazón está muy triste, lamento mucho que hayas pasado por tanto dolor como para tomar esta decisión, espero puedas descansar en paz y sentirte tranquilo. Te voy a extrañar demasiado 😢💔 pic.twitter.com/4cocwzEWSX — Shany_Elf (@chiviroshy) November 12, 2024

La despedida final

El funeral de Song Jae Rim se llevará a cabo el 14 de noviembre, a las 12 del mediodía, en el Hospital St. Mary de Yeouido, donde amigos, familiares y seguidores tendrán la oportunidad de rendirle su último adiós. Su cremación será realizada tras la ceremonia.

