Monte Tabor: los padres se tomaron la pista en la graduación

Luego del ingreso de los ahora exalumnos de la Unidad Educativa Monte Tabor al salón principal del Centro de Convenciones, las palabras del padre Pablo Gajardo Figueroa, el brindis, la cena y la proyección de los videos, los adultos se tomaron la pista para presentar una coreografía que practicaron por casi un mes. La voz de Javier Balladares interpretando 'Can’t take my eyes off you', de The 4 Seasons, dio la largada. Sus hijos los veían emocionados y los aplausos no se hicieron esperar.

Prev Next Emilio Martínez, Adriana Donoso, Ana Paula Bejarano y Andrés Martinez. Juan Faustos// EXPRESO

Padres e hijos posan para la foto del recuerdo. Juan Faustos// EXPRESO

María Isabel Ferretti de Baquerizo, Mariuxi Neira de González y Nicole Condit de Morales. Juan Faustos// EXPRESO

Virna Rossi, Virna Calvo, Juan Xavier González, Mariuxi Neira, Karina Peters, Nicolás Amador, Melania Gutiérrez y Camila Barandearán. Juan Faustos// EXPRESO

Pero las sorpresas no habían terminado. Pasadas las doce de la noche, una presentación de 40 minutos del dueto Tres Dedos puso un toque especial.

Prev Next Virna Rossi, Virna Calvo y Carolina Zunino. Juan Faustos// EXPRESO

El selfie entre amigos no podía faltar. Juan Faustos// EXPRESO

Roberto Maspons, Kristel Sonne, Valeria Espinel, Ana María Peñarredonda y Valentina Medina. Juan Faustos// EXPRESO

Juan Martín Morales, mejor bachiller, mejor diploma bachillerato internacional y premio José Kentenich, junto a Luis Fernando Puig, Ingrid Lozano y Analía Gutiérrez. Juan Faustos// EXPRESO

El ambiente era propicio para la celebración por la graduación de los alumnos del colegio Monte Tabor quienes, de la mano de Guayaquil City Band, se divirtieron hasta las siete de la mañana.