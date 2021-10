Mon Laferte da vida a 'Algo es mejor'

A pocos meses de ser mamá por primera vez, Norma Monserrat Bustamante Laferte, más conocida como Mon Laferte, estrena el sencillo 'Algo es mejor'. La cantautora y compositora latina confirmó en el mes de agosto, a través de sus redes sociales, que iba a ser madre y esta nueva etapa, no la ha detenido para continuar con sus proyectos musicales.

A través de 'Algo es mejor', la artista explora sus sentimientos en su próxima faceta como mamá. La chilena lanzó esta canción acompañada del video musical filmado en la Ciudad de México. A sus 38 años, es reconocida por su trabajo en el pop latino en el que también combina sonidos del indie, roots rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos.

Helian Evans: Cuando las redes impulsan tu carrera musical Leer más

De la mano de Universal Music Group, dio a conocer que escribió el tema mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. “Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El Océano Pacífico siempre me inspira. Los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre! ¡Estoy tan plena y feliz! La vida es hermosa, creo que muchas veces es sólo cosa de actitud. Definitivamente algo en mí cambió”, compartió Laferte.

La actual nominada a cuatro premios Latin Grammy, también dio a conocer que 'Algo es mejor' será parte de su nuevo disco '1940 Carmen', producción que realizó mientras la artista estaba en Los Ángeles.

“Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad. Escribí, produje y grabé casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre)”, relató Laferte en Instagram.

Alejandro Sanz, una leyenda que no se apaga Leer más

Actualmente, la chilena se encuentra en una gira por Estados Unidos, la cual está próxima a finalizar el sábado 30 de octubre. Posteriormente, volverá a México.

Debes saber

Mon Laferte es la artista chilena más escuchada en Spotify en todo el mundo y con más nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy. En Instagram, está próxima a alcanzar los tres millones y medio de seguidores y continuamente publica información de su rutina diaria, backstage de su trabajo en el estudio de grabación y de sus presentaciones.