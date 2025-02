Miss Universo Ecuador: Kenia Bonilla se convierte en la primera candidata trans

Kenia Bonilla se convirtió en la primera candidata trans que competirá en el certamen Miss Universo Ecuador. La Tsáchila de 30 años consta en la lista oficial del concurso de belleza que seleccionó a 18 candidatas de las 100 aspirantes que se inscribieron, según lo dio a conocer CNB Ecuador (Concurso Nacional de la Belleza).

En una entrevista para este diario, Bonilla dijo estar segura de que entraría al concurso de belleza, al que se inscribió porque quiere hacer historia.

“Soy una mujer segura, creo mucho en las energías, soy súper positiva y tengo fe. Los sueños se cumplen”, dijo con convicción.

Lo que la impulsó a inscribirse fueron las oportunidades de inclusión que le daba el certamen. "Me dije: ‘si nadie se ha decidido, por qué no me voy a decidir yo’. Igual ya tengo la reasignación de sexo que me hice en Tailandia", explica la candidata de raíces esmeraldeñas, quien ha dejado abierta una puerta para que las demás chicas de su comunidad se sumen.

Reasignación de sexo

La intervención quirúrgica para revertir “las partes de su cuerpo con las que no se sentía cómoda” fue el premio que ganó tras ser coronada Miss Queen Ecuador 2023, un concurso solo para mujeres trans.

Bonilla fue a Tailandia en representación de Ecuador al evento Miss Queen International, pero no ganó. Allá aprovechó para coordinar la operación que se realizó en octubre del 2024. Hecho que guardó celosamente.

