Miss Universe 2025: Nawat Itsaragrisil, el organizador que llamó tonta a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil es el nombre que más ha resonado en los últimos días en el Miss Universe 2025, tras los enfrentamientos con Raúl Rocha, empresario mexicano y actual propietario del certamen y Fátima Bosch, Miss México.

¿Quién es Nawat?

Comenzó su trayectoria profesional como presentador de televisión en programas de viajes como Exhibition Show y Kon Thueng Chan para ITV. Posteriormente, se incorporó al canal Channel 3, donde presentó la sección de viajes del Today Show y también fue director y productor ejecutivo del certamen Miss Thailand World entre 2007 y 2012. Su reconocimiento a nivel internacional se dio en 2013, cuando fundó Miss Grand Thailand y Miss Grand International, una franquicia con sede en Bangkok que aspiraba a ser uno de los concursos más prestigiosos del mundo.

Pero no fue hasta abril de este 2025 que consolidó su presencia dentro de los certámenes de belleza global al convertirse en el director nacional del Miss Universe Thailand y organizador ejecutivo del Miss Universe.

Esta doble función le permitió tener un rol destacado durante la concentración de las candidatas en Bangkok.

Polémicas de Nawat en el Miss Universe 2025

Todo inició con los desacuerdos entre los propietarios Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil. Nawat organizó votaciones en la página de Miss Universe Tailandia, las candidatas más votadas ganarían una cena con él.

Nawat ingresó al Miss Universe 2025 en abril. Cortesía

En respuesta, Raúl Rocha emitió un comunicado aclarando que las votaciones no serían consideradas y que el evento no estaba autorizado. También publicó estadísticas en sus historias de Instagram sobre la caída de Miss Grand International, acompañándolas de una canción triste, lo que muchos interpretaron como una burla hacia Nawat.

El tercer día de concentración en el evento oficial de imposición de bandas, Nawat encaró a la representante mexicana por no querer colaborar con videos de promoción llamándola "cabeza hueca" y siendo autoritario, según usuarios en redes sociales, al punto de llamar a seguridad para que la sacaran de salón.

Nawat cuestionó a Fátima: "¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar por Tailandia o no?". Bosch respondió que sí, pero Nawat la acusó de ser "una cabeza hueca" si seguía las órdenes de su director nacional. Sus palabras causaron indignación, y la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, junto con otras candidatas, abandonaron el lugar. Fátima Bosch respondió: "Todas las delegadas merecemos respeto. No es mi culpa que tenga problemas con mi organización".

Tras lo sucedido, Nawat pidió disculpas a los fanáticos del certamen y a las 75 candidatas que permanecieron en el salón. Además aseguró que las candidatas serían libres de elegir si querían o no grabar videos para los patrocinadores.

Por su parte, Raúl Rocha emitió un comunicado anunciando que la participación de Nawat dentro del concurso quedaba suspendida y que se tomarían acciones legales. Sin embargo, no se especificó cuáles serían esas medidas.

Otras polémicas

Aunque esta ha sido el incidente más sonado de Nawat, no ha sido en único:

En 2016, Miss Islandia, Arna Ýr Jónsdóttir, lo acusó de decirle que estaba “demasiado gorda” y debía perder peso, lo que la llevó a abandonar Miss Grand International 2016.

En 2022, generó polémica al comentar en vivo que "Miss Vietnam tenía un torso largo y piernas cortas".

En 2024, Nawat volvió a ser criticado por burlarse de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International, publicando fotos insinuando que se había sometido a procedimientos estéticos.

