Michael J. Fox se rompe varios huesos mientras sufre por el Parkinson

En una conmovedora entrevista con la revista People, el protagonista de la saga Volver al futuro comentó que su condición “empeoró” el año pasado y se enfrentó a nuevos obstáculos.

“Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, explicó al conocido magacín.

Si bien el Parkinson afecta sus movimientos, sus allegados indican que las lesiones no significan necesariamente que su enfermedad progrese más rápido.

El astro de Hollywood contrajo una infección después de la cirugía por su mano rota, y por un tiempo no usó su mano, lo que le ocasionó problemas de equilibrio.

La carismática figura de cine y televisión recibirá el 19 de noviembre el Premio Humanitario Jean Hersholt del Óscar, un reconocimiento que obtiene en un año difícil para él, pues como si fuera poco, su madre, Phyllis, murió en septiembre pasado a los 92 años.