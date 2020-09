La menudomanía no termina

La plataforma de televisión Amazon Prime desató la nostalgia con el lanzamiento del primer tráiler de Súbete a mi moto el viernes por la noche. Esta se trata de la serie biográfica del grupo Menudo y contará la historia real de su formación y lo que vivieron los integrantes durante la década de los 70 y 80. Esos años se convirtieron en una de las bandas más conocidas de América y otros lugares del mundo, pues su música tuvo gran aceptación, incluyendo a Ecuador. EXPRESIONES le cuenta los detalles que se conocen hasta ahora de esta producción que se estrenará el 9 de octubre. Además de cuál es la situación de algunos de sus exmiembros.

Súbete a mi moto, por streaming

Súbete a mi moto ya se perfila como un éxito de Amazon Prime. La empresa de televisión streaming quiere ganar adeptos en América Latina, y hablar de uno de los fenómenos de la cultura pop más importantes es un gran paso para hacerlo. Esta serie biográfica tiene una particularidad que sus productores aclaran: “no se trata de la historia de alguno de sus integrantes. Cuenta la del grupo en su totalidad”.

En el tráiler se puede ver a músicos sobre el escenario y algunas imágenes reales de fans que seguían a la agrupación en busca de un autógrafo: “Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan; pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno, y lo bueno fue épico”, dice la voz del narrador. También el tráiler de Súbete a mi moto revela que en la serie se conocerá más a profundidad lo que ocurrió con Edgardo Díaz, el encargado de reunir a los integrantes de la banda y llevarlos al éxito internacional, pero también algunos de los mayores conflictos que tuvieron los integrantes, así como el constante cambio de alineación.

El reparto está conformado por Felipe Albors, Ethan Schwartz, Marcelo Otaño, Eugenio Rivera, Samu Jove, Gustavo Rosas, Alejandro Bermúdez, Leonel Otero, Mauro Hernández, así como Yamil Ureña, Braulio Castillo, Sian Chiong, Marisol Calero, Josette Vidal y Rocío Verdejo, entre otros.

Jhonny Lozada dijo que no

“No llegué a un acuerdo, pero ya sabré cómo sacarle dinero”, dijo al programa Ventaneando el cantante y animador.

Aunque ahora está planeando su propio show por Internet, Jhonny sigue teniendo un fuerte vínculo con la agrupación. En declaraciones para el mismo programa confesó que fue uno de los primeros a los que contactaron para dar su versión de lo vivido y contar con sus anécdotas, o incluso con un personaje con más presencia, pero no se llegó a un arreglo económico. Sin embargo, no tiene problema en que sea nombrado en la historia.

Ricky como protagonista

Uno de los momentos que más han llamado la atención de los fans es que en el tráiler aparece un pequeño niño haciendo casting, con lo que confirman que en la serie se hablará de la forma en la que Ricky Martin llegó al proyecto que le sirvió como plataforma para, unos años después, convertirse en uno de los músicos más aclamados del mundo.

Y esta participación no es menor, puesto que Ricky fue el integrante que más años perteneció al grupo. Además, de todos los integrantes que tienen una subtrama, se sabe que también se contó con sus declaraciones. Se podrá considerar como si el propio Ricky contara lo que vivió en aquellos años.

Ellos opinan

Por mi mamá soy fan. Incluso yo fui al segundo reencuentro. Recién me entero de la serie biográfica y claro, si no hay cómo pagar la cuenta Amazon, la prestaría. En casa no hay fiesta sin Menudo. Siempre nos ponemos a bailar con sus canciones.

Diana Zea