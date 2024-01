Las mejores series y películas que se estrenan en 2024, según la IA

El año 2024 está repleto de grandes estrenos en el mundo del entretenimiento, y la inteligencia artificial (IA) de Google, Bard, da sus recomendaciones a la hora de elegir las mejores series y películas que se verán en los próximos meses.

Lo que le depara al streaming en 2024 Leer más

En EXPRESO le preguntamos ¿cuáles son las mejores series y películas que se estrenan en 2024?, y respondió con los nombres de las siguientes series y películas que tienen más probabilidades de convertirse en éxitos de crítica y público.

SERIES

Avatar: The Last Airbender (Netflix): La adaptación live-action de la popular serie animada de Nickelodeon. Protagonizada por Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Zuko y Daniel Dae Kim como Iroh.

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas (Netflix): La segunda parte de la épica space opera de Zack Snyder. Protagonizada por Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae y Ray Fisher.

TE PUEDE INTERESAR: 'Berlín' regresa en la precuela de la 'La casa de papel'.

Bridgerton temporada 3 (Netflix): La tercera temporada de la exitosa serie de época. Protagonizada por Jonathan Bailey y Simone Ashley.

The Witcher: Sirens of the Deep (Netflix): La nueva temporada de la serie de fantasía basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. Protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra.

Invencible temporada 2 parte 2 (Amazon Prime Video): La segunda parte de la segunda temporada de la serie animada de superhéroes. Protagonizada por Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen y Gillian Jacobs.

Las telenovelas que se verán en 2024 Leer más

PELÍCULAS

Dune: Parte Dos (Warner Bros. Pictures): La esperada secuela de la épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve. Protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Josh Brolin.

Beetlejuice 2 (Warner Bros. Pictures): La secuela de la icónica comedia de Tim Burton. Protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Geena Davis.

Joker: Folie a Deux (Warner Bros. Pictures): La secuela del aclamado thriller psicológico de Todd Phillips. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Lady Gaga y Frances McDormand.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Warner Bros. Pictures): La secuela de la exitosa película de monstruos de Adam Wingard. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård y Brian Tyree Henry.

El Pingüino (HBO Max): La precuela de la película "El caballero oscuro" protagonizada por Colin Farrell.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!