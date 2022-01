Megan Fox se va a casar con Machine Gun Kelly

Los próximos esposos se conocieron en la grabación de la película Midnight in the Switchgrass.

Una nueva boda se avecina este 2022. La actriz americana Megan Fox se casa con el cantante rockero Machine Gun Kelly. La pareja anunció su compromiso a través de sus respectivas redes sociales. La noticia llega después de un año y medio de ser novios.

“En julio de 2020 nos sentábamos debajo de este árbol pidiendo algo de magia. No sabíamos del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que esta relación requeriría pero embriagados de amor. Ahora, un año y medio más tarde, después de haber atravesado el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casase con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que seguirán, dije que sí”, escribió la actriz en la publicación que subió a Instagram.

Por su lado, Gun Kelly agregó más información sobre la especial pedida. “Bajo las mis ramas las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casase conmigo. Sé que lo tradicional es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos. La esmeralda –su piedra de nacimiento– y el diamante –la piedra de mi nacimiento– engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades del mismo alma, formando el corazón oscuro que es nuestro amor”, dijo.

Los próximos esposos se conocieron en la grabación de la película Midnight in the Switchgrass cuando Fox aún seguía casada con su exesposo y padre de sus hijos. Megan y Machine están siguiendo los pasos de sus amigos Kourtney Kardashian y Travis Barker, que también anunciaron su compromiso el pasado mes de octubre.