Mauricio Hoyos: "Mi objetivo de vida no está en un Ferrari"

Invitado como uno de los conferencistas de Ecuador se Activa, el empresario colombiano Mauricio Hoyos, del popular programa de telerrealidad Negociando con tiburones, aceptó gustoso someterse a El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Cómo se comporta un tiburón en tiempos de COVID-19?

Se comporta como cualquier persona porque no está preparado, pero siempre anda buscando oportunidades en tiempos de crisis.

¿Qué le dice a quien quiere invertir en tiempos de recesión?

Le diría que busque a los emprendedores, porque serán los grandes triunfadores de esta crisis. Es el emprendedor que trae la resiliencia y la capacidad de convertir los retos en oportunidades y salir con éxito.

¿Qué aprendió con el coronavirus?

Que uno pierde muchísimo tiempo en cosas que no son tan relevantes, también a ‘teletrabajar’, laborar desde mi casa y estar mucho tiempo con mi familia, me sentó bastante bien.

¿Está de acuerdo con la frase “El dinero no hace la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari”?

No estoy de acuerdo, porque las cosas más importantes están en generar para los demás. Mi objetivo de vida no está en un Ferrari, sino en generar empleo y sacar nuestros países adelante.

¿Lo que más lo ha avergonzado?

Que la acción de uno afecte a otro.

¿Cuándo experimentó una verdadera angustia?

La vivo todos los días y eso hace la vida más interesante.

¿ Como buen tiburón se ha comido a peces pequeños para sobrevivir?

No me los he comido, pero les he dejado lecciones que a mí también me sirvieron cuando lo fui. Lo más importante en una relación es pensarla a largo plazo y que sea de mutuo beneficio.

¿Cuál ha sido su mejor negocio?

Mi matrimonio.

¿Y el peor?

He tenido tantos que se me hace difícil. De todos he aprendido y son en los que me metí, más por rentabilidad que por impactar a la sociedad.

¿En qué no se debe invertir?

En personas cuyo único ‘driver’ sea el dinero, son gente vacía porque no piensa en el ser humano.

¿En qué ocasiones el tiburón Mauricio afila los dientes?

Cuando le doy la mano a la gente y se va hasta el codo.

¿Su mejor socio?

Mi esposa.

¿Qué tiene ganas de comerse en este momento, aparte del mundo?

Un kibbeh crudo.

¿Con quién se tomaría un aguardientico sin ver el lugar ni la hora?

En este momento con mis padres, hablo todos los días con ellos, tengo dos meses sin verlos y mi papá tiene leucemia.