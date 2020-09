Matteo Markus Bok: Un ‘ragazzo italiano’

Matteo Markus Bok es un nombre largo, como de galán de telenovela, pero que resume la personalidad del artista italiano. Él ha decidido llevar su nombre de pila para dar a conocer su música que ahora pasa fronteras. Inglés, italiano, español, un poquito de alemán, no se deja intimar por los idiomas y juega con todos en sus canciones.

‘Teo’ o ‘Bok’, como lo llaman sus amigos más cercanos, tiene el ángel y la chispa que todo artista nuevo necesita para tener adeptos y los va consiguiendo, con más de 314 mil seguidores en Instagram, y 105 mil suscriptores en YouTube.

A sus 17 años el rubio, que se ha enamorado del español por el romance que desprenden sus palabras, lanzó en confinamiento su último sencillo Háblale claro, un tema en el que declara abiertamente sus sentimientos, muy a su manera. Ser cursi no es lo suyo.

EXPRESIONES conversó con el intérprete sobre su carrera y ve el mundo hispano.

¿Cómo llega a conocer tantos idiomas a tan corta edad?

Tuve una gran fortuna de crecer en una familia muy internacional. Me enseñó a hablar diferentes idiomas: mi mamá es italiana, mi papá es alemán y tuve una niñera peruana que solo me hablaba español Además, fui toda mi vida a una escuela estadounidense. Todos estos idiomas forman parte de mí y por eso me gusta comunicarme con todos. Estoy muy agradecido de unirme con Sudamérica.

¿Se podría decidir por un solo idioma o territorio?

Es muy difícil decidirme por un país, pero siempre pondré algunas palabras en italiano porque estoy orgulloso de donde soy. Me gusta definirme como ‘italian boy’.

Pero el español lo perfeccionó en vacaciones...

Me gusta surfear. Viví en España y fue ahí donde perfeccioné el idioma, que siempre me gustó. El español permite conocer mucho las emociones. Cuando lo escuchas lo sientes en el corazón.

¿Y cómo empieza su carrera?

A los 11 años escribí mi primer tema en italiano, luego me conecté con el mundo hispano gracias a un programa llamado 'Soy Luna', de Disney Channel, con el que hice un tour por toda Europa. Conocí a argentinos, mexicanos y así me nació la idea de escribir una canción en ese idioma.

Pero lanzó una anterior llamada Besos, besos...

Sí, pero esa es más spanglish.

¿Salir en realities hace que parezca que lo conseguió fácil?

Los realities shows ayudan mucho. Pero también tienes que saber que si no tienes talento no vas a hacer nada. Yo a los 12 años me fui a 'La Voz Kids' en Alemania, donde fui finalista. Pero sí, es cierto, la gente piensa que no eres un verdadero artista, pero solo te dan la posibilidad de conocerte ante el mundo. Y después de eso solo es asunto tuyo y mostrarte de verdad.

¿Cuál es su meta?

Estoy en una edad muy difícil para ser un artista. Empecé a los 9 años y, sobre todo en Italia, la gente no creía en mí. Por suerte tenía a mi mamá que me ayudó en este proceso y así darme a conocer. Yo siempre me digo que debo ser muy fiel a mi música, a mis instrumentos, la guitarra, el piano. Mi objetivo principal es ser un artista creíble. No quiero que la gente diga ‘es un chico joven, influencer, pelo largo’, no, quiero que digan ‘él es un cantante’. Y a mis 17 años ya comienzan a respetarme un poco más.

Me encanta la libertad. Tengo esta visión del mundo gracias al surf, la música. Eso soy yo: el chico que viaja con su guitarra y su patineta a todos lados”.

Sus inicios

En relevo de Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, Laura Pausini y Gianluca Grignani son nombres de artistas italianos que han impactado en el mundo hispano. Él quiere ir tras su pasos. “Ya es hora de que un italiano conquiste Sudamérica”, dijo seguro. Por eso está feliz por la respuesta que ha tenido Háblale claro.

Más de Háblale claro

“Háblale claro nació de un sentimiento genuino de apoyar a una amiga en un momento difícil, porque pienso que la mujer debe ser respetada y amada como tal. Crecí toda mi vida con mujeres: mi mamá, mi hermana, hasta mi mascota era una perrita (ríe). Esto me inculcó una gran admiración y respeto por ellas y lo que quise poner en música”, explica el artista. Esta es una canción llena de ritmo, alegría y buenas vibras.

Su joven carrera comenzó a los 9 años, cuando participó en el musical El Rey León como el pequeño Simba. También fue protagonista de musicales como Peter Pan, Billy Elliott y Priscilla Queen of the Desert. Por su manejo de perfecto inglés fue llamado a formar parte de la serie de Disney, Magic English, por dos años consecutivos.