Matías Dávila, el 'rockstar' evangélico que se convirtió en comediante

Un salón de clases, con pizarra de tiza, bandera nacional y pupitres destartalados, recibe al espectador. Es un aula, sí, pero una de los años ochenta y principios de los noventa: sin marcadores de pizarra, sin tabletas ni computadoras, y, sobre todo, con alumnos silenciosos.

“Yo tengo 52 años, por lo que mis recuerdos del colegio nada tienen que ver con los de los chicos de ahora. Hablamos de una época en la que no se cuestionaba nada, en la que uno no podía razonar con los profesores”, señala Matías Dávila.

¿Dónde y cuándo ver 'Por Dios juro sagrada bandera'?

Y es justamente a esa época ya pasada a la que regresa el monólogo cómico 'Por Dios juro sagrada bandera', que se presenta en el Teatro Patio de Comedias de la capital este sábado 1 de marzo a las 19:00 y el domingo 2 de marzo a las 18:00. El costo de ingreso es de $15.

Lo hace, sin embargo, desde la sátira y la crítica. “Si un chico hoy en día no quiere jurar la bandera, por cualquier motivo, le llueven las críticas. Lo llaman vago, marihuano, guambra que no le muestra devoción a la patria. Pero si es un político el que anda desfalcando al Estado, ahí sí la gente prefiere mirar para otro lado”, dice Dávila.

El show contó con dos temporadas previas que se agotaron de inmediato, por lo que el tiktoker y comediante capitalino decidió abrir nuevas fechas para su audiencia.

El show de Dávila se presentará en el Teatro Patio de Comedias.

Las rutinas de Dávila se viralizaron desde 2022 a través de las redes sociales Facebook y TikTok, donde comenzó a subir pequeños videos sobre la vida cotidiana en la capital, la política y la paternidad. Algunas de sus rutinas más conocidas son las que abordan los ‘grupos de mamitas y papitos’ de las escuelas y colegios.

“Fue bastante inesperado. Yo subía textos y videos a Facebook, que de repente alcanzaban 25,000 lecturas y comentarios. A raíz de eso, nació la idea de hacer TikToks, y casi de inmediato las visitas se triplicaron. Fue muy interesante ver qué era lo que realmente movía a la gente”, comenta.

Un encuentro con la fama

La fama, sin embargo, no fue una novedad para Dávila, quien ya se había popularizado diez años antes, cuando militaba en la iglesia evangélica. En ese entonces, era locutor de una estación cristiana y ofrecía prédicas a nivel nacional.

“Ese fue mi primer acercamiento a los monólogos, porque trataba de hacer prédicas entretenidas y jocosas para llegar a la gente. De repente, me invitaban a todos lados, y cuando llegaba, me recibían como una estrella de rock”, cuenta. “Lo que nunca dejé, ni en ese momento ni ahora, es que se me subiera a la cabeza”, agrega.

Un 2025 lleno de humor

Tras el cierre de la temporada de 'Por Dios juro sagrada bandera', el comediante afirma que se tomará un tiempo para escribir y crear, ya que para el resto de 2025 tiene planeados dos nuevos shows.

“Mi meta es presentar al menos tres shows al año. Cada show es distinto, cada público es diferente, pero en todos quiero que la gente se divierta y salga contenta. También trabajaré en mi contenido pagado, que ya no es comedia”, dice.

Añade que, con esos fondos, él y su equipo financian bibliotecas en distintas regiones del país.

