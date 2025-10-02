MasterChef Celebrity: el reality ya suma 18 famosos con cuatro nuevas incorporaciones

La cuenta regresiva comenzó: MasterChef Celebrity Ecuador vuelve muy pronto a las pantallas con una nueva edición que promete emociones intensas, platos llenos de sabor y momentos que seguro se volverán virales.

La tercera temporada del popular reality de cocina se transmitirá por la señal de Teleamazonas, y ya se empieza a hablar de todo lo que traerá: desde la entrada de una nueva presentadora, hasta las figuras del entretenimiento, el deporte y la música que se suman al reto.

Virginia Limongi será la nueva presentadora de MasterChef Celebrity

Una de las primeras sorpresas reveladas es que la conducción del programa estará a cargo de Virginia Limongi, quien fue Miss Ecuador 2018. Con su carisma y frescura, será la encargada de guiar a las celebridades en esta competencia donde el sazón, la presión y la creatividad son la clave para sobrevivir.

El jurado estará conformado nuevamente por los reconocidos chefs Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González, quienes no se guardarán nada a la hora de juzgar los platos.

Los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Ecuador 2025

Este jueves se revelaron cuatro nuevas celebridades que se suman al elenco de esta esperada temporada. Cada uno, con su historia y estilo, llega dispuesto a conquistar al jurado y al público.

Josh Paredes: Conocida por sus videos cargados de humor y su inconfundible acento azuayo, Josh Paredes es una creadora de contenido que arrasa en redes sociales. En TikTok e Instagram acumula más de 600 mil seguidores gracias a frases como “deja, deja” y su autenticidad. Dejó la carrera de Derecho para dedicarse de lleno a la comedia digital, y ahora se lanza a una nueva aventura: la cocina televisiva. Sebastián Guayasamín: Es considerado uno de los mejores pilotos de rally del mundo, pero ahora, Sebastián Guayasamín enfrenta un terreno nuevo: la cocina. Con 10 ediciones del Rally Dakar a cuestas y el título de 'Piloto Leyenda', este quiteño combina velocidad con visión empresarial, y ahora quiere demostrar que también puede impresionar con el cuchillo y la sartén en mano. Sonia Luna: Modelo, exreina de belleza y voz activa en el mundo de los certámenes, Sonia Luna llega a MasterChef Celebrity con una historia que no pasa desapercibida. Fue primera finalista en Miss Ecuador 2019 y luego representante nacional en Miss Grand International. Bastián Napolitano: Desde los escenarios al horno, Bastián Napolitano, bajista del grupo Verde 70, se suma al reto con la misma pasión que le imprime a su música. Con más de una década en la escena independiente y como coorganizador del festival Saca el Diablo, su energía creativa ahora tendrá que enfocarse en platos, no en partituras.

Una temporada cargada de sabor, drama y talento

MasterChef Celebrity Ecuador 2025 promete ser un show lleno de emoción, talento inesperado y, por supuesto, mucha comida deliciosa. Con la mezcla explosiva de personalidades tan distintas, no faltarán los retos épicos, las lágrimas y quizás hasta uno que otro incendio en la cocina.

El estreno se espera para las próximas semanas por Teleamazonas, y aunque aún no hay fecha oficial, los fanáticos ya están calentando motores en redes sociales.

