Mariah Angeliq: “Veo los resultados y no quiero parar”

Construir una carrera musical en esta época suele verse de manera distinta a cómo se hacía antes. Sin quitarle menos importancia a las estaciones radiales y sus charts, que la canción de un artista en desarrollo se viralice en Tik Tok puede ayudarlo a posicionarse más que cualquier otra acción.

Este es el caso de Mariah Angeliq. La artista de 21 años presentó en 2019 un tema llamado 'Perreito' que no tardó en adueñarse de las pantallas y redes sociales de jóvenes alrededor del mundo. Desde ahí ha sido un no parar en su vida.

Formalizar su carrera dentro de la industria ha venido por ‘default’ ya que sin darse cuenta, de un día a otro, ya estaba grabando un videoclip con la súper estrella latina Karol G. Desde su casa en Miami, la estadounidense conversó con EXPRESIONES y estas fueron sus confesiones.

¿Cómo te sientes con este subidón que ha tenido su carrera?

Me siento increíble y lo que más ha cambiado en mi vida es que estoy más activa, haciendo música todos los días, entrevistas. Cuando salgo a la calle ahora hay mucha más gente que me reconoce. Pero en lo que más he notado un cambio personal es en la disciplina que tengo, he mejorado mucho. Estoy más enfocada porque veo los resultados y no quiero parar, quiero seguir creciendo y seguir rompiéndola para que este 2021 sea mi año.

¿Crees que los artistas son un poco ‘workaholics’?

Estoy de acuerdo contigo, yo siempre quiero estar creando. He visto a grandes como Karol G y J Balvin, y no solo porque están en esa posición top quiere decir que estén ‘chilling’ y ya despreocupados sin hacer nada. Ellos siguen atacando las redes, la música. No paran de trabajar y eso me motiva a querer ser así.

¿Cuál es la diferencia entre la Mariah parada en un escenario y la que está en su casa sin cámaras?

La diferencia entre la tarima y mi casa es que soy súper tranquila. A veces puedo verme intimidante o tóxica porque eso igual lo soy, es mi alter ego, pero cuando estoy en mi espacio soy súper nice. Me encanta ver películas y estar relajada. A veces para la gente soy mucho, pero cuando estoy sin cámaras, soy normal. Cambiar a esa otra personalidad es como un switch, lo apago y lo enciendo, he aprendido a hacerlo así.

¿Por qué podrían considerar a Mariah ‘mala de verdad’?

Lo que tengo de ‘malicia’ es que yo puedo ver enseguida cuando alguien no tiene buenas intenciones. Puedo leer a la gente y sus intenciones. Otra cosa es que si me estás diciendo algo que no me gusta, no me voy a quedar callada, voy a hablar, me voy a defender y a veces soy muy real para algunas personas porque hablo muy fuerte y eso me hace “mala”.

Así nace 'Mala de verdad'

Mariah cuenta que esta canción la había grabado varias veces y no le había gustado cómo salía. Un día la volvió a grabar en otro estudio y sintió que las vibras eran diferentes.

“Es chistoso porque la letra entera la saqué a partir de mis tuits publicados, por eso me representa tanto. Yo no escribo mucho en Twitter, creo que en ese tiempo solo tenía como 3,000. Mi manager fue quien me dio la idea y yo pensé que eso era demasiado ingenioso y así fue como los cogimos todos y los juntamos. Saqué mis favoritos y salió el tema”, revela.

El fenómeno de 'El Makinon'

“Un día, de casualidad, estábamos en el mismo estudio y yo la fui a saludar. Fue ahí cuando me mostró El Makinon y me encantó. Obviamente no pude decir que no, siempre quise colaborar con Karol G, ella es una de las pioneras en la industria. Súper agradecida de trabajar con ella, de crecer siendo una de las nuevas chicas. Me dio la mano y siempre se lo agradeceré. Siendo mujer en este mundo, le quiero mandar un mensaje a todas las que están intentando y decirles que si yo pude, ellas también”.