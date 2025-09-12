María Isabel Carmigniani vuelve a la TV después de dos años

La comunicadora quiteña será parte de Salud 360 con Úrsula Strenge

La última aparición televisiva de María Isabel Carmigniani fue en Teleamazonas, hace dos años. En octubre volverá a la pantalla de ese canal en la revista médica Salud 360.

“Me siento feliz, estoy emocionada por lo que se viene. Además, tendré una linda compañera: Úrsula Strenge. El tiempo ha volado. Me independicé y he trabajado con otra periodista, Pamela Romero, en capacitación corporativa a través de mi agencia de comunicaciones. Tenía un canal de YouTube, pero me dediqué por completo a mi emprendimiento”, comenta.

El fuerte de María Isabel siempre fueron las noticias. Estuvo diez años en Ecuavisa y casi cuatro en Teleamazonas. Aunque regresa a la televisión, no dejará su negocio ni la cátedra. “Extrañaba la tele, pero cuando incursioné en el nicho comunicacional me enganché”.

Su vida en familia

Vive en la capital de la República. Se casó hace once años con Santiago Piedra y tiene una hija, Luciana, de nueve años. No desea tener más hijos.

“Justo antes de la pandemia nos animamos. Al principio íbamos a esperar, pero con todo lo que pasó, ya no se dio. Sí queríamos, pero el tiempo no perdona. Tengo 41 años y me da pereza empezar desde cero”, cuenta entre risas María Isabel.

Su regreso a la televisión está previsto para el 19 de octubre, ocupando el lugar de Patricia Terán.

