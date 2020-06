Mare Cevallos responde a quienes critican su delgadez

Mare Cevallos asegura ser de las actrices que cuando le asignan un papel, hace de todo para que ese personaje sea creible, no solo para su sastifacción como artista, sino también por respeto al televidente.

Manifestó que cuando encarnó a una agente policial en Sharon, la hechicera, aprendió a coger un arma, tomó clases de tiro al blanco y observó a muchos agentes en los operativos.

De su rol en la nueva producción de Ecuavisa, que verá la luz en julio, indicó sin dar mayores detalles que pasa por muchas pruebas y carencias de todo tipo por lo que se vio forzada a bajar de peso, cambiando su regimen alimenticio.

"Me alimento de una manera equilibrada pero he abandonado ciertos carbohidratos como la papa y el arroz y estoy fit, no flácida (ríe), aquí están mis músculos, es algo que empecé antes de la grabación pero para mi caracterización fui más exigente", indicó la artista.

Mare, quien ha estudiado actuación desde niña, sigue los pasos de actores de Hollywood que perdieron peso notoriamente. Hay que recordar a Chris Hemsworth, Jared Leto, Christian Bale, Matt Damon, Tom Hanks.,Matthew McConaughey, Michael Fassbender y Jake Gyllenhaal entre otros. "Acá no se toma al actor en serio cuando asume un papel, pero yo me río de cualquier cosa que me digan en las redes y sigo enfocada en mi carrera y avanzando, sin que nada me detenga".