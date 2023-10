Luis Miguel: el cantante sí adeuda pensiones alimentarias

La situación legal de Luis Miguel respecto a la pensión alimentaria de sus dos hijos, Miguel y Daniel, continúa generando debate tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación de diversos países de habla hispana. La madre de los niños, la actriz mexicana Aracely Arámbula, asegura que no ha pagado lo que le corresponde. Su abogado, Guillermo Pous, confirma que el artista no hizo los pagos para cubrir las necesidades de los menores desde 2019.

Por lo tanto, Luis Miguel enfrenta una demanda en los juzgados familiares de la Ciudad de México.

Sin embargo, desde el 2 de octubre circula un documento emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México en el que se señala que el intérprete de Palabra de honor está libre de toda acusación respecto a sus obligaciones como padre. A pesar de que Pous ha corroborado que es un escrito real y legal, también explica que dicho documento está sacado de contexto.

Raquenel: la otra víctima de Sergio Andrade habla para EXPRESIONES Leer más

Lee también: MasterchefCelebrity Ecuador: una ensalada de rostros y talentos

“Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado”, aclara el letrado.

Añade que para que esto suceda tendría que existir una instrucción directa de un juez en la que se indique su inscripción a este registro. “En tanto no haya esa indicación por parte del juez, Luis Miguel no va aparecer en ese listado, lo que no significa que no lo sea. Para que aparezca se requiere que el juez lo solicite expresamente. Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí es deudor alimentario moroso, simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en ese registro”, finaliza.

El representante legal asegura que se solicita el pago, actual y atrasado, de la pensión alimenticia, es decir todo lo que involucra para cubrir los gastos y manutención de los menores.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE HOY!