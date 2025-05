¿Qué significa la portada de Virgin? Lorde explica su visión sin tapujos

Después de casi cuatro años de silencio discográfico, Lorde ha confirmado la llegada de su nuevo álbum de estudio. Titulado Virgin, el disco estará disponible el próximo 27 de junio, según lo reveló la artista a través de su página web este miércoles. Esta producción se convierte en el tercer álbum de su carrera, luego de Pure Heroine (2013) y Solar Power (2021).

La noticia se dio a conocer apenas días después del lanzamiento del primer sencillo del álbum, What Was That?, tema que ya había despertado especulaciones sobre un posible regreso.

El significado de la portada de Virgin: Una radiografía de Lorde

La portada de Virgin también fue difundida y se volvió viral. Se trata de una radiografía pélvica en tonos azules, con una cremallera visible y un dispositivo intrauterino (DIU) entre los huesos. La imagen refuerza el carácter simbólico del título del álbum. Es la primera vez desde su debut que la artista neozelandesa no aparece en la portada de uno de sus discos.

Lorde explicó el enfoque creativo de este nuevo trabajo con una declaración en la que detalla su intención artística: “Fue escrito cien por cien en sangre. El color del álbum es claro. Como el agua del baño, las ventanas, el hielo, la saliva, transparencia total. El lenguaje es sencillo y sin sentimentalismos. Los sonidos son los mismos siempre que sea posible. Intentaba verme a mí misma hasta el final. Intentaba hacer un documento que reflejara mi feminidad: cruda, primigenia, inocente, elegante, abierta, espiritual, masculina”.

Para esta producción, Lorde ha trabajado con colaboradores habituales y nuevos nombres. Entre ellos, figuran Jim-E Stack, Fabiana Palladino, Andrew Aged, Buddy Ross, Dan Nigro y Dev Hynes (conocido como Blood Orange), quienes ya han sido parte de sus proyectos anteriores o de trabajos destacados dentro de la escena alternativa.’

